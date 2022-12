fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lionel Messi

Przyszłość Leo Messiego nie jest wyjaśniona. Po sezonie wygasa jego kontrakt z Paris Saint-Germain, a media coraz częściej rozpisują się o prawdopodobnej przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Mistrzowie Francji nie zamierzają się jednak poddawać i powalczą o Argentyńczyka.

Obecny kontrakt Leo Messiego obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

Paris Saint-Germain zamierza zaproponować mu nową umowę

Do rozmów ma dojść po mistrzostwach świata w Katarze

PSG zatrzyma Messiego?

Dla Paris Saint-Germain pozyskanie Leo Messiego miało być poważnym krokiem w stronę zdobycia Ligi Mistrzów. Pierwszy sezon Argentyńczyka w Paryżu był natomiast bardzo nieudany. Mistrzowie Francji bardzo szybko pożegnali się z elitarnymi rozgrywkami, a kibice mieli wiele żalu do Messiego, który nie potrafił zrobić różnicy i poprowadzić zespołu do zwycięstwa w najważniejszym momencie.

Nie było pewności, czy legenda FC Barcelony zdecyduje się wypełnić kontrakt z Paris Saint-Germain. Wreszcie zapewnił, że rozegra w jego barwach kolejny sezon, który układa się już zdecydowanie lepiej. Messi stworzył z Kylianem Mbappe i Neymarem zabójczy tercet, który sieje popłoch w defensywach wszystkich rywali. W samej Ligue 1 35-latek zgromadził już siedem trafień oraz dziesięć asyst.

Jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca 2023 roku. Przyszłość Messiego stoi pod znakiem zapytania, a media łączą go z ewentualnym powrotem do FC Barcelony. W ostatnich dniach pojawiły się natomiast doniesienia o prawdopodobnej przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych i kontynuowaniu kariery w barwach Interu Miami. Paryżanie nie zamierzają natomiast składać broni i powalczą o lidera reprezentacji Argentyny. Po zakończonych mistrzostwach świata zostanie mu zaproponowany nowy kontrakt. Miałby on obowiązywać przez kolejne dwa lata. Messi został już poinformowany o planach francuskiego giganta.

