Chociaż debiutancki sezon Leo Messiego w PSG był daleki od wymarzonych, mistrzowie Francji dalej chcą z nim współpracować. Zdaniem Marki, Argentyńczyka otrzyma niedługo propozycję nowej umowy.

Sportowo Leo Messi w poprzednim sezonie zawiódł na całej linii

Władze PSG zdają sobie jednak sprawę z licznych problemów, jakie trapiły Argentyńczyka

Finansowo jednak, dzięki Messiemu, PSG osiągało rekordowe przychody

Messi to wciąż kura znosząca złote jajka

W sezonie 2021/2022, Leo Messi zdobył dla PSG zaledwie 11 bramek w 34 meczach. Aby przypomnieć sobie poprzednią tak słabą indywidualnie kampanię Argentyńczyka, należałoby się cofnąć do początków jego kariery w FC Barcelona. Władze mistrzów Francji są jednak świadome licznych problemów, z jakimi w pierwszym roku występów w Parku Książąt zmagał się Messi. Stąd też głęboko wierzą, że w sezonie 2022/2023 kibice zobaczą nowego Messiego. Szykuje mu również propozycję przedłużenia umowy do 2024 r.

Główne przyczyny słabej postawy LM10 to późne rozpoczęcie treningów z PSG, długa aklimatyzacja po latach gry w Hiszpanii, a także COVID-19 wariant delta, który spowodował poważną chorobę płuc 162-krtonego reprezentanta Argentyny. Władze Les Parisiens są jednak przekonane, że zdrowy i odpowiednio przygotowany do sezonu Messi, będzie wartością dodaną, zwłaszcza, że na horyzoncie są MŚ 2022 (prawdopodobnie ostatnie w karierze 7-krotnego zdobywcy Złotej Piłki), a także Liga Mistrzów, w której PSG w swojej historii nigdy nie triumfowało, a sam Messi ostatni raz w 2015 r.

Dla PSG Messi, nawet zawodzący, to wciąż kura znosząca złote jajka. Nasser al-Khelaifi przyznał ostatnio z dumą, że w zeszłym roku przychody paryżan wyniosły rekordowe 700 mln euro. Z kolei dyrektor handlowy Les Parisiens, Marc Armstrong poinformował, że przybycie do Paryża Messiego zaowocowało 10 nowymi umowami. – Zaobserwowaliśmy wzrost w obszarach, w których mogliśmy osiągnąć porozumienia od 3 do 5 milionów, a teraz są od 5 do 8, więc wpływ jest znaczny – powiedział.

Biorąc zatem pod uwagę aspekty sportowe i finansowe, PSG dalej chce współpracować z Messim i lada dzień przedstawi mu możliwość przedłużenia umowy do 30 czerwca 2024.

