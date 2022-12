fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi nie przeniesie się po sezonie do Stanów Zjednoczonych. “Le Parisien” przekonuje, że sprawa pozostania Argentyńczyka w Paris Saint-Germain jest już przesądzona.

Leo Messi jest związany kontraktem do końca obecnego sezonu

Argentyńczyka nie czeka natomiast powrót do FC Barcelony ani przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych

Francuskie media są przekonane, że podpisze on z Paris Saint-Germain nową umowę

Messi zakochał się w Paryżu

Leo Messi ma za sobą fantastyczny turniej w Katarze, który udało mu się zakończyć wielkim osiągnięciem. Reprezentacja Argentyny zdobyła bowiem mistrzostwo świata, a legenda FC Barcelony była jej niekwestionowanym liderem. Teraz Messiego czeka krótki urlop, po którym wznowi rozgrywki klubowe i powalczy z Paris Saint-Germain o triumf w Lidze Mistrzów.

Jest to również odpowiedni moment, aby wyjaśnić kwestię swojej przyszłości. Kontrakt 35-latka z paryżanami wygasa 30 czerwca 2023 roku. Jeszcze do niedawna nie było pewności, czy Messi w ogóle zdoła go wypełnić, a obecnie toczy się o jego podpis poważna rywalizacja. Media sugerowały możliwą przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych i grę w Major League Soccer, zaś w tle wciąż pojawiał się temat powrotu do FC Barcelony.

Władze mistrzów Francji stawiają sobie natomiast za cel zatrzymanie Messiego na dłużej i wiele wskazuje na to, że im się to uda. “Le Parisien” jest bowiem przekonane, że Argentyńczyk przedłuży wygasający kontrakt o kolejny rok. Co więcej, już na początku grudnia miał on poinformować swoich pracodawców, że to właśnie w Paryżu zamierza kontynuować karierę.

Mundial w Katarze pokazał, że dla Messiego jest jeszcze za wcześnie, aby trafić do Major League Soccer. Mając na uwadze sytuację finansową FC Barcelony – również nie miała wielkich szans, aby skutecznie rywalizować z nieograniczonymi funduszami Paris Saint-Germain.

