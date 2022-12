fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Wyjaśniła się sytuacja Frenkiego de Jonga w FC Barcelonie. Manchester United może obejść się smakiem, bowiem “Duma Katalonii” nie zamierza już sprzedawać swojego pomocnika.

Frenkie de Jong był latem blisko przenosin do Manchesteru United

Teraz FC Barcelona nie wyobraża sobie sprzedaży Holendra

Uznawany jest on w klubie za nietykalnego

FC Barcelona zmieniła nastawienie do de Jonga

Przez niemal całe lato trwała saga dotycząca niedoszłego transferu Frenkiego de Jonga. FC Barcelona poszukiwała funduszy na transfery oraz rejestrację nowych zawodników, w związku z czym liczyła się z możliwością sprzedaży reprezentanta Holandii. Poważne zainteresowanie wykazywał Manchester United, lecz takiemu ruchowi sprzeciwił się sam pomocnik, który widział swoją przyszłość na Camp Nou. Ostatecznie udało mu się dopiąć swego i rozpocząć z ekipą “Dumy Katalonii” kolejny sezon.

Holender wiele meczów zaczynał na ławce rezerwowych, lecz z biegiem czasu wywalczył miejsce w pierwszej jedenastce. Udowodnił swoją wielką wartość, a Xavi uwzględnił go w swoich planach na najbliższą przyszłość. To właśnie de Jong jest tymczasowym planem na zastąpienie Sergio Busquetsa.

FC Barcelona zmieniła nastawienie co do swojego zawodnika. Teraz jest on uznawany w klubie za nietykalnego, dlatego nie będzie tematu jego sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy. Manchester United musi tym samym zmienić swój transferowy priorytet, bowiem ściągnięcie de Jonga stało się niemożliwe.

Wyjaśniła się także kwestia kontraktu 25-latka. Hiszpański gigant nie zamierza prosić go o obniżkę pensji. Zupełnie inne informacje media przekazywały w trakcie letniego okienka, kiedy to jego przyszłość stała pod znakiem zapytania.

Zobacz również: