Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Po zremisowanym spotkaniu z RC Strasbourg 3:3, szkoleniowiec PSG miał pretensje do dziennikarzy o to, że wyrwali z kontekstu jego słowa o tym, że zarówno on, jak i Kilian Mbappe zostaną w Parku Książąt na 100% w przyszłym sezonie.

W czwartek Mauricio Pochettino zapowiedział, że wraz z Mbappe na pewno zostaną w Paryżu

Argentyńczykowi chodziło jednak tylko i wyłącznie o obecną sytuację

Jego słowa zostały przez francuskie media wyrwane z kontekstu

Pochettino i Mbappe zostają w PSG na 100%

– To co mogę przekazać w tym momencie to to, że ja i Kilian Mbappe zostajemy w Paryżu na kolejny sezon. Nie mogę więcej nic teraz powiedzieć. W piłce wszystko może się zdarzyć, ale mówię co czuję w tym momencie. Chcę być szczery – powiedział argentyński szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Francuskie media od razu więc napisały, że Mauricio Pochettino dogadał się w końcu z władzami PSG, z kolei Mbappe podjął w końcu decyzję, aby jednak nie przechodzić do Realu Madryt. Wcześniej bowiem wydawało się, że francuski napastnik jest już po słowie z Królewskimi, zaś Argentyńczyk negocjuje wysokość odprawy, którą otrzyma, po tym jak przed zakończeniem kontraktu opuści Park Książąt. Tymczasem Pochettino w tej wypowiedzi chodziło o to, że taki scenariusz przewiduje na chwilę obecną. I o to miał w piątek pretensje do dziennikarzy.

Wypowiedź wyrwana z kontekstu

– Jestem już zmęczony wyjaśnianiem tego wszystkiego, ale przynajmniej spróbowałem to zrobić – powiedział w rozmowie z Amazon Prime Video. – Odpowiedziałem tylko na pytanie, które wówczas mi zadano. Czy na 100% zostanę wraz z Mbappe w PSG na chwilę obecną. Odpowiedziałem więc, że aktualnie te szanse wynoszą 100%.

– Nie rozumiem zatem, dlaczego to wszystko zostało wyrwane z kontekstu. Jestem już tym zmęczony, nie obchodzą mnie plotki. Chcę się w 100% skupić na zespole i moich zawodnikach – dodał.

– To jest problem. Jesteśmy tutaj, aby pracować dla klubu i dawać z siebie wszystko, a cały czas brakuje szacunku. Będziemy dalej pracować. Bardzo się cieszę, że drużyna jest profesjonalna, nie poddaje się i cały czas chce grać. Jutro jest jutro, ale na dziś jestem w 100% związany z PSG – podkreślił.

