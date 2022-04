Pochettino: na sto procent zostaję w PSG

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino dementuje medialne doniesienia i przyznaje, że w następnym sezonie na sto procent będzie nadal szkoleniowcem Paris Saint-Germain. Argentyńczyk odcina się od doniesień, które łączą go z powrotem do Tottenhamu.

Zdaniem mediów po sezonie PSG pożegna się z Mauricio Pochettino

Pogłoski te dementuje jednak sam szkoleniowiec

Argentyńczyk twierdzi, że będzie prowadzić paryski klub w kolejnym sezonie

Pochettino dementuje pogłoski o odejściu z PSG

50-letni trener został już kilkukrotnie zwolniony z paryskiego klubu przez media po odpadnięciu PSG z Ligi Mistrzów w dwumeczu z Realem Madryt. A od kilku tygodni mówi się, że może wrócić do Londynu i ponownie usiąść na ławce trenerskiej Spurs. Paryżanie zdobyli w tym sezonie mistrzostwo Francji, jednak w stolicy nikt już nie traktuje tego w kategorii sukcesu.

W związku z tym dziennikarze zaczęli prześcigać się w podawaniu następców Pochettino. Jednym z nich jest Antonio Conte. Jednak Argentyński taktyk dementuje te pogłoski i zapewnia, ze nigdzie się nie wybiera.

– Nie było żadnych konkretnych rozmów. Po za tym, nadal kontynuujemy swoją pracę i realizujemy wcześniej określone cele. Mamy dobre relacje, komunikujemy się na wielu płaszczyznach. Nasze stosunki nie uległy pogorszeniu – skomentował swoją sytuację Pochettino podczas konferencji prasowej przed kolejnym ligowym pojedynkiem, w którym PSG zmierzy się ze Strasbourgiem.

– To, co mogę w tym momencie przekazać to to, że ja i Mbappe zostajemy w Paryżu na kolejny sezon. Nie mogę nic więcej teraz powiedzieć. W piłce wszystko się może zdarzyć, ale mówię, co czuję w tym momencie. Chcę być szczery – dodał szkoleniowiec.

Zobacz również: Lewandowski musi poczekać. Bayern nie zmienił stanowiska