Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Neymar

Latem 2022 całą Francją wstrząsnęła informacja, że Kylian Mbappe oczekuje pozbycia się Neymara przez PSG. Doradca sportowy Les Parisiens, Luis Ocampos stanowczo jednak zaprzeczył tym informacjom.

Neymar miał znaleźć się na liście graczy wytypowanych do odejścia przez Kyliana Mbappe

Mistrz świata 2018 jest od dłuższego czasu w konflikcie z Brazylijczykiem

Luis Ocampos podkreśla jednak, że dla PSG obaj napastnicy są bezcenni

Neymara nie było na liście Mbappe?

Po przedłużeniu do 2025 r. kontraktu z PSG, Kylian Mbappe miał otrzymać w Parku Książąt liczne prerogatywy. Jednym z nich miała być możliwość doboru nowych zawodników i trenerów, ale również i wskazania piłkarzy, z którymi mistrzowie Francji miałaby się rozstać. Tak powstała osławiona “lista Mbappe” na której znalazło się 11 nazwisk, w tym Neymar.

Mistrz świata 2018 od dłuższego czasu znajduje się w konflikcie z brazylijskim napastnikiem, a niedawno miało dojść do bójki między oboma graczami, których w szatni miał rozdzielać Leo Messi. Poszło o wykonanie rzutu karnego, w meczu 2. kolejki Ligue 1 z Montpellier HSC. Mbappe zmarnował jedenastkę na początku spotkania, a gdy dla Les Parisiens ponownie podyktowano rzut karny, po ostrej dyskusji, piłkę odebrał mu Neymar. Jednak zdaniem doradcy sportowego klubu z Parc des Princes, Luisa Ocamposa Mbappe absolutnie nie chciał odejścia Neymara.

– Nie słyszałem o tym, aby Mbappe chciał pozbyć się Neymara – powiedział Ocampos. – Liczymy na całą trójkę naszych napastników. Mbappe w zeszłym sezonie był najlepszym piłkarzem na świecie, Messi się adaptował, a Neymar leczył kontuzję.

– Ale Neymar jest bardzo dobrym graczem, nie ma co do tego wątpliwości. A przede wszystkim musiałem źle słuchać, wszystkiego co o nim powiedziano w ostatnim czasie.. Widzę Neymara zawsze zaangażowanego w projekt zespołowy i klubowy – podkreślił.

Przeczytaj również: Neymar ukarany za cieszynkę, gwiazdor ma pretensje do sędziego