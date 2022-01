Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Wedle przewidywań lekarzy, Neymar miał być do dyspozycji Mauricio Pochettino od początku lutego. Tymczasem niewykluczone, że na powrót Brazylijczyka, kibice PSG będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Z powodu kontuzji kostki, Neymar pauzuje już dwa miesiące

W tym czasie Brazylijczyk opuścił już 10 meczów PSG we wszystkich rozgrywkach

Wciąż nie wiadomo, czy 29-letni atakujący na początku lutego będzie do dyspozycji Mauricio Pochettino

Słaby sezon Neymara

Brazylijski napastnik, mimo że latem dołączył do niego w Paryżu jego kompan z czasów gry w FC Barcelona, a więc Leo Messi, nie błyszczał jak do tej pory w sezonie 2021/2022. W Ligue 1 w 10 meczach zdobył bowiem tylko trzy bramki, z kolei w Lidze Mistrzów w czterech spotkaniach ani razu nie trafił do siatki. Wpływ na słabszą formę 116-krotnego reprezentanta Brazylii miały też z pewnością zaległości treningowe, gdyż ten, w związku z udziałem w Copa America, później wznowił przygotowania do nowych rozgrywek, aniżeli reszta jego kolegów.

W końcówce listopada, w starciu z AS Saint-Etienne, lewy atakujący doznał jednak kontuzji kostki, która miała go wykluczyć z gry, wedle przewidywań lekarzy, na ok. dwa miesiące. W związku z tym 29-latkowi koło nosa przeszło siedem spotkań w Ligue 1, jedno w Lidze Mistrzów i dwa w Pucharze Francji. Do gry Neymar miał być jednak gotowy na początek lutego i rywalizację z OSC Lille w 23. kolejce ligi francuskiej. Kilka dni później z kolei, Paris Saint-Germain czeka niezwykle ważne i prestiżowe starcie z Realem Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Pochettino zaleca cierpliwość

Szkoleniowiec paryskiego klubu, Mauricio Pochettino ostudził jednak zapał tych, którzy z niecierpliwością oczekiwali na powrót brazylijskiego gracza.

– Nie wiemy jeszcze czy Neymar będzie gotowy do gry z Realem Madryt. Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mieli możliwość dokładnie przyjrzeć się jego stanowi zdrowia. Będzie dostępny, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, aby tak było, ale w chwili obecnej nadal nic nie wiemy – podkreślił argentyński szkoleniowiec.

