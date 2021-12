PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar odniósł kontuzję kostki w ostatnim meczu z Saint Etienne i prawdopodobnie nie zagra dla Paris Saint-Germain do końca roku. Choć jakość Brazylijczyka jest niepodważalna, być może bez niego zespół ma większe szanse na walkę o najważniejsze trofea.

Neymar w ubiegły weekend doznał kolejnej kontuzji, która może wykluczyć go z gry co najmniej do końca roku

Nieobecność Brazylijczyka może zabrać PSG część umiejętności indywidualnych, ale przywrócić konieczny drużynie balans

Niewykluczone, że 29-latek może w najbliższym czasie stracić status niekwestionowanego członka wyjściowej jedenastki

PSG zawodzi, absencja Neymara rozwiązaniem problemów?

Paris Saint-Germain przed sezonem wzmocniło się tak bardzo, że jedynym realnym celem drużyny musiało być wygranie Ligi Mistrzów. Po czterech miesiącach od startu sezonu niewiele na to wskazuje. Drużyna pozostaje liderem Ligue 1, ale w europejskich pucharach uległa niedawno Manchesterowi City i awansuje z zaledwie drugiego miejsca. A drużyna nie prezentuje mistrzowskiej formy.

Według wielu ekspertów, w zespole z Paryża brakuje balansu. Mauricio Pochettino stawiał w ostatnim czasie na formację 4-2-3-1, by pomieścić na boisku Lionela Messiego, Kyliana Mbappe, Neymara i Angela di Marię. Chwilami sprawiało to, że PSG grało efektownie. Zwykle jednak, w kluczowych momentach brakowało drużynie balansu, zwłaszcza, że z wymienionej czwórki jedynie di Maria garnie się do gry obronnej.

Ostatnio pojawił się pomysł, by Pochettino spróbował gry trójką środkowych obrońców, co wzmocniłoby defensywę. Możliwe jednak, że kontuzja Neymara pokrzyżuje te plany. Choć jakość Brazylijczyka jest niekwestionowana, w grze bez piłki jest niemal bezproduktywny. Eric Devin z The Guardian sugeruje, że najbliższe miesiące powinny być dla szkoleniowca PSG polem doświadczalnym. Argentyńczyk ma czas do marca, by odnaleźć optymalne ustawienie zespołu. Według eksperta – Neymar niekoniecznie musi się w nim znajdować.

Gdyby wyjąć Brazylijczyka z drużyny, jego miejsce na skrzydle może przejąć di Maria, co zaś zwolni miejsce w linii pomocy dla zawodnika skupionego bardziej na defensywie. Niewykluczone, że taki wariant pomoże zespołowi zachować balans, którego brak był tak widoczny w starciu z Manchesterem City.

Neymar trafił do PSG za rekordowe 222 miliony euro i wielokrotnie czarował kibiców. Druga strona medalu prezentuje się jednak tak, że w żadnym z sezonów spędzonych w Paryżu, Brazylijczyk nie rozegrał nawet 20 spotkań ligowych. Na zawodniku tak często nieobecnym trudno budować zwycięską drużynę, choć odstawienie go od składu byłoby z pewnością trudne dla Pochettino.

