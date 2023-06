Messi gorzko o pobycie w PSG. “Przez dwa lata byłem nieszczęśliwy”

Leo Messi przeniesie się do Interu Miami. Argentyńczyk porozmawiał z Mundo Deportivo i w bardzo krytyczny sposób odniósł się do swojego pobytu w PSG.

PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi wybrał grę dla Interu Miami

Argentyńczyk chce odpocząć od presji, która towarzyszy piłce w Europie

W rozmowie z Mundo Deportivo krytycznie ocenił pobyt w PSG

Leo Messi był nieszczęśliwy w PSG

Leo Messi zdecydował się na przenosiny do Stanów Zjednoczonych i grę dla Interu Miami. Argentyńczyk uargumentował swój wybór tym, że teraz chciałby nieco odpocząć od presji, która towarzyszy piłce w Europie. Przyznał również, że chce poświęcić więcej czasu swojej rodzinie.

Argentyńczyk krytycznie ocenił swój pobyt w PSG, przyznając, że po prostu był nieszczęśliwy. Obawiał się, że to samo może go spotkać po powrocie do Barcelony i dlatego wybrał grę w MLS.

– Miałem dwa lata, w których byłem tak nieszczęśliwy na poziomie osobistym, że nie podobało mi się to. Miałem ten miesiąc, który był dla mnie spektakularny ze względu na zdobycie mistrzostwa świata, ale poza tym był to dla mnie trudny okres Chcę na nowo odkryć radość, cieszyć się rodziną, dziećmi, codziennością… I dlatego decyzja o Barcelonie nie zapadła – przyznał Messi.