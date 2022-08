PressFocus Na zdjęciu: Mbappe i Neymar

Paris Saint-Germain w końcówce starcia z AS Monaco wywalczyło remis. Rzut karny na gola zamienił Neymar. Mimo tego Christophe Galtier podkreślił, że numerem jeden do wykonywania tego stałego fragmentu gry pozostaje Kylian Mbappe.

Na początku sezonu doszło do przepychanki pomiędzy Mbappe a Neymarem podczas meczu z Montpellier. Chodziło o wykonanie rzutu karnego

W miniony weekend to Neymar uderzeniem z “wapna” zapewnił PSG remis

Nowy trener drużyny podkreślił jednak, że to Mbappe jest jego numerem jeden w tej kwestii

“Doceniam postawę Mbappe i Neymara”

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie Paris Saint-Germain wymaga specyficznych umiejętności. Poza tymi stricte trenerskimi trzeba umieć zarządzać ogromnym ego, a każdy krok jest pilnie monitorowany przez media. Choć paryżanie diametralnie zmienili politykę klubową tego lata, wygląda na to, że pogodzenie ambicji Lionela Messiego, Neymara i Kyliana Mbappe nie będzie łatwe. Już podczas starcia z Montpellier dwaj ostatni pokłócili się w kwestii wykonania rzutu karnego. Z miejsca pojawiły się doniesienia o konflikcie między gwiazdorami. W niedawnym meczu z AS Monaco nie widzieliśmy jednak kłótni. W końcówce piłkę wziął Neymar i strzałem z jedenastego metra uratował mistrzom punkt.

– Hierarchia jest jasna. Mbappe jest pierwszy, a Neymar drugi [w kolejce do wykonywania rzutów karnych – przyp. PP]. Ale trzeba brać pod uwagę przebieg meczu i moment, w którym widać, że się wymienili i to Neymar wziął na siebie odpowiedzialność po rozmowie z Kylianem – powiedział po spotkaniu Christophe Galtier. – Doceniam podejście Mbappe, który pogratulował koledze, a także Neymara, który z kolei podziękował. To świetni gracze. Od nich zależy podjęcie decyzji, w zależności od indywidualnych odczuć. Najważniejsze, że Neymar poprosił, a Kylian mu pogratulował – dodał trener.

Francuski szkoleniowiec mierzył się też z krytyką po zdjęciu z boiska Lionela Messiego. Prowadzenie gwiazdorskiego tercetu ma swoje – niezaprzeczalne – zalety, ale utrudnia też podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie dyspozycji sportowej.

PSG notowało idealne wejście w sezon. Po trzech kolejkach mistrzowie mieli na koncie komplet punktów, ale remis z Monaco sprawił, iż takim samym dorobkiem mogą pochwalić się Olympique Marsylia oraz RC Lens.

