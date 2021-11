Źródło: Goal.pl/ The Telegraph/ Daily Mail

Z Anglii dochodzą słuchy twierdzące, że Mauricio Pochettino jest nieszczęśliwy w PSG. Rodzina 49-latka została w Londynie, z kolei Argentyńczyk od roku pomieszkuje w hotelu. Katarscy właściciele każdego dnia wywierają na nim presję. Współpraca z piłkarzami z wielkimi ego również jest daleka od ideału. Dlatego, brytyjskie dzienniki łączą Pochettino z przejęciem sterów w Manchesterze Untied.

Pochettino nie ma łatwego życia w Paryżu

Kiedy latem do Paryża przybyło czterech nowych graczy, każdy piłkarski trener zazdrościł Mauricio Pochettino. Klub zasiliły przecież wielkie postacie, w tym Lionel Messi czy Sergio Ramos. Komfort wyboru miał zapewnić łatwiejszą drogę po mistrzostwo Francji i wywalczenie pierwszego w historii trofeum Ligi Mistrzów.

Nie wszystko jest jednak tak kolorowe, jakby się to wszystkim wydawało. Argentyńczyk mieszka w hotelowym pokoju odkąd został opiekunem paryżan. Jego rodzina została w Londynie. Z tego powodu menadżer poświęca coraz mniej czasu swoim bliskim. Co prawda, wykorzystuje każdą okazję, aby nawet na chwilę pojawić się na wyspach. Nie może to jednak zastąpić stałego kontaktu, na jaki mógł liczyć podczas pracy w Tottenhamie.

Dodatkowo nadal odczuwa niezadowolenie właścicieli, gdy w poprzednim sezonie Paris Saint-Germain oddało tytuł Lille. Z tego powodu każdego dnia wywierana jest na nim presja. Z tak potężną kadrą musi spełnić odwieczne marzenie właścicieli, czyli wygrać elitarne rozgrywki. Jeśli tego nie zrobi, we Francji będzie skończony.

Pochettino wcześniej pracował w Southampton i Spurs. W tych ekipach budował projekt na młodych piłkarzach, którzy nic większego w swoich karierach nie osiągnęli. Doprowadził Tottenham do finału Ligi Mistrzów, choć nikt nawet by nie wywróżył takiego scenariusza. Angielscy dziennikarze słusznie zauważają, że praca w PSG wydaje się całkowicie sprzeczna ze stylem Argentyńczyka, ale nie mógł przecież odrzucić takiej okazji.

Słabe relacje z trudnymi charakterami?

Wielu było zszokowanych, widząc, że tercet “MNM” nie oddał celnego strzału w przegranym meczu z Rennes (0:2). W dodatku zmiana Lionela Messiego w trakcie rywalizacji z Lyonem (2:1) od razu była szeroko komentowana przez światowe media. Wówczas jego rodak groźnym spojrzeniem wyraził swoje niezadowolenie i nie uścisnął dłoni Pochettino. Menadżer podjął jednak dobrą decyzję, ponieważ klub ostatecznie sięgnął po trzy punkty bez 34-latka na boisku.

Nie tylko Messi może utrudniać pracę Pochettino. Neymar również nie rozpieszcza swoją formą. Brazylijczyk posiada w kontrakcie wiele przywilejów, które nie przypadają do gustu trenerowi. 49-latek nie może zrobić zbyt wiele w tej kwestii, ponieważ Thomas Tuchel w taki sposób stracił właśnie pracę w Paryżu. Niemiec nie był zbyt miły dla Neymara, co wywołało konflikt w szatni i ostateczne pożegnanie szkoleniowca w dzień Bożego Narodzenia.

Kylian Mbappe wygląda najlepiej z całej trójki, ale Francuz jest najmniejszym zmartwieniem Pochettino. Młoda gwiazda rozgrywa ostatni sezon w Ligue 1, więc nie zamierza prowokować złych emocji na półmetku przygody w Paryżu. Zdecydowanie większym problemem jest słaba forma Lionela Messiego, który z wielkimi trudnościami odnajduje się w nowej rzeczywistości.

Pochettino łączony z Man Utd

Z powyższych względów angielskie dzienniki łączą Mauricio Pochettino z przejęciem sterów w Manchesterze United. Trzeba jednak pamiętać, że w kadrze Czerwonych Diabłów też znajduje się wiele gwiazd. Cristiano Ronaldo zawsze ma dużo do powiedzenia, natomiast część piłkarzy odczuwa rozczarowanie po współpracy z Solskjaerem, więc i tak z początku trzeba zadbać o poprawę atmosfery w szatni.

Siła przyciągania United nie można porównać z niczym innym. Ekipa z Old Trafford wciąż jest jednym z największych klubów w świecie futbolu, bez względu na to, jak bardzo osłabł z sił w ostatnich tygodniach.

Nieoficjalnie mówi się, że Anglicy kontaktowali się z Argentyńczykiem. Na ten moment możemy być pewni, że Pochettino poprowadzi paryżan do końca sezonu. Później zapadnie czas decyzji. Zinedine Zidane odmówił już Man Utd, przez co wybór 49-latka z Paryża wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem.

