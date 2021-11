Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi udzielił obszernego wywiadu katalońskiemu dziennikowi SPORT. Piłkarz opowiedział o swoich początkach w Paryżu, miłości do FC Barcelony, a także zdradził jakie ma plany, kiedy wygaśnie jego umowa z PSG.

Lionel Messi zdradził pierwsze odczucia, kiedy przybył do Francji

Nie mogło zabraknąć pytań odnośnie FC Barcelony

Piłkarz nie wykluczył powrotu do Katalonii

Początki przygody w PSG

Lionel Messi strzelił premierową bramkę w Ligue 1 dopiero kilka dni temu. Wówczas Paris Saint-Germain pokonało Nantes (3:1). Argentyńczyk już wcześniej strzelał dla paryżan, ale działo się to w Lidze Mistrzów. Łącznie zdobył cztery trafienia odkąd przyleciał do Francji.

Aklimatyzacja w nowym otoczeniu wymaga od każdego zawodnika sporo wysiłku. W przypadku żywej legendy futbolu również tak było, o czym zdradził sam 34-latek.

– Musiałem spędzić dużo czasu w hotelu. Nic fajnego mieszkać całą rodziną w pokoju hotelowym. Mieszkaliśmy w centrum, a nie cierpię miejskiego zgiełku. Dojazdy do szkół czy na treningi zajmowały godziny – rozpoczął.

– Na początku byłem nieśmiały. Codziennie odkrywałem coś nowego. Po kilku dniach czułem się w szatni, jakbym był w niej już od dawna. To chyba ze względu na osoby, które znam i to, że mogliśmy porozumieć się po hiszpańsku – stwierdził Messi.

– Jeżeli chodzi o poziom sportowy, co miesiąc są zmiany w grupach treningowych. Dzięki temu poznaje każdego, kto przychodzi na treningi. Powoli zaczynam rozumieć się wszystkimi – dodał.

Messi wróci do Barcelony?

Gdy stery w FC Barcelonie przejął Xavi, media od razu zaczęły dywagacje odnośnie powrotu Messiego do stolicy Katalonii. Na ten moment nic nie będzie miało takiego miejsca. Argentyńczyk jest związany z PSG do końca sezonu 2022/23, więc dopiero wtedy możemy być świadkami romantycznego powrotu na Camp Nou.

– Zawsze mówiłem, że bardzo chciałbym pomóc Barcelonie w jakikolwiek sposób. Po zakończeniu kariery planuje zostać sekretarzem technicznym. Mam nadzieję, że mi pozwolą pełnić taką rolę – zaznaczył.

– Jeśli będzie taka możliwość, pragnę znów zrobić coś dla drużyny. To jest klub, który zawsze będzie w moim sercu, zawsze będę go kochał i zawsze będę dążył do tego, żeby rozwijał się w dobrym kierunku i był najlepszy na świecie – powiedział.

– Xavi da sobie radę. Doskonale zna Barcelonę. Będzie kluczowy dla młodych piłkarzy. Pociągnie ten klub do przodu – przyznał.

– Chciałbym pomóc Barcelonie. Jeśli miałbym okazję zrobić to, o czym myślę, to chciałbym wrócić – dodał.

Co sądzi Leo o grze z Neymarem i Mbappe?

Kiedy Messi trafił do PSG, piłkarskie środowisko głośno zastanawiało się, jak będzie współpracował tercet “MNM”. Dotychczas najlepsze liczby z całej trójki wykręcił Kylian Mbappe. Natomiast Neymar jest na razie cieniem samego siebie. Brazylijczyk na 12 spotkań zdobył po trzy gole w Ligue 1 i Lidze Mistrzów.

– Mbappe zmienia sposób bycia środkowym napastnikiem. Jest bardzo szybki i potrafi strzelić gola z niczego – zdradził.

– Uwielbiam grać z Neymarem. Znamy się dobrze i wiemy jak sobie pomóc na boisku. Miałem szczęście, że razem graliśmy w Barcelonie. Myślę, że razem stanowimy o sile drużyny, ale bez innych graczy bylibyśmy nieużyteczni – zakończył.

