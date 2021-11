fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos znajdzie się w kadrze meczowej Paris Saint-Germain na spotkanie z Manchesterem City. Hiszpan znajdzie się w kadrze meczowej ekipy z Ligue 1 po raz pierwszy od momentu, gdy trafił do tej ekipy latem z Realu Madryt.

Bardzo interesująco zapowiada się środowa batalia w Lidze Mistrzów z udziałem Man City i PSG

Ekipa z Premier League jest postrzegana za maszynę do wygrywania, ale ekipa z Ligue 1 ma nadzieję na zatrzymanie Obywateli

W kadrze teamu z Paryża ma się znaleźć Sergio Ramos

Sergio Ramos zadebiutuje w PSG w meczu z Man City?

Sergio Ramos był przez długi czas wyłączony z gry z powodu kontuzji łydki. Tymczasem najnowsze doniesienia L’Equipe wskazują, że 35-latek ma być do dyspozycji Mauricio Pochettino na bój z mistrzami Premier League.

Hiszpański obrońca był już bliski debiutu w koszulce PSG przeciwko Nantes, które ekipa z Parc des Princes wygrała 3:1. Ostatecznie do tego jednak nie doszło. Chociaż Sergio Ramos ma znaleźć się w kadrze PSG na bój z Man City, to szanse na grę w praktyce zawodnik ma małe. Do gry mają być też gotowi Marquinhos oraz Presnel Kimpembe.

Do dyspozycji szkoleniowca paryżan ma być również Kylian Mbappe. Mimo że mistrz świata z 2018 roku nie brał udziału w poniedziałkowym treningu, to Pochettino ma mieć możliwość skorzystania z jego usług w środowy wieczór.

Batalia Man City – Paris Saint-Germain odbędzie się na Etihad Stadium 24 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi punktualnie o 21:00.

