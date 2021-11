Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna wywalczyła awans na mundial po remisie 0:0 z Brazylią. Słabe zawody rozegrał Leo Messi, który wyjaśnił przyczynę braku formy.

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla Leo Messiego

Argentyńczyk gra poniżej oczekiwań

Gwiazdor PSG zdradził przyczynę tej sytuacji

Szczere wyznanie Messiego

2021 rok jest wyjątkowy, ale trudny dla Leo Messiego. 34-latek może pochwalić się świetnymi statystykami w Barcelonie. Pomógł katalońskiemu klubowi wygrać Puchar Hiszpanii. Latem zdobył swoje pierwsze trofeum z seniorską reprezentacją Argentyny. Triumfował bowiem na Copa America, dzięki czemu stał się faworytem do otrzymania Złotej Piłki.

Gorszy okres w karierze Leo Messiego rozpoczął się ewidentnie po opuszczeniu Barcelony. Argentyńczyk pragnął pozostać na Camp Nou, lecz jego kontrakt nie został przedłużony. 10 sierpnia 34-latek zasilił szeregi Paris Saint-Germain, które dokonało ogromnych wzmocnień, aby wygrać Ligę Mistrzów.

Na debiutancki występ Messiego trzeba było czekać do 29 sierpnia i meczu ze Stade Reims. Wówczas Argentyńczyk przebywał na boisku przez 24 minuty. Łącznie w PSG rozegrał tylko osiem spotkań. Strzelił w nich trzy gole. Wszystkie w Lidze Mistrzów.

Messi w trakcie swojej kariery przyzwyczaił kibiców do tego, że niemal przez cały czas prezentuje się świetnie na boisku. Wyraźny regres formy jest zatem zauważalny. Co jest tego przyczyną? Na to pytanie po meczu Argentyna – Brazylia odpowiedział sam piłkarz.

– To nie jest łatwe. Od dłuższego czasu fizycznie stoję. Nie jest łatwo grać z takim rytmem. Na szczęście czuję się dobrze, stopniowo nabieram formy. Mam nadzieję dobrze zakończyć rok – powiedział Leo Messi. Jego PSG już 24 listopada zagra na wyjeździe z Manchesterem City w hicie Ligi Mistrzów.

