IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Leo Messi

Lionel Messi pokusił się o szczere podsumowanie swojej gry w PSG

Argentyńczyk stwierdził, że w tym klubie stracił radość z gry w piłkę

“Wyjazdy na kadrę były najszczęśliwsze” – mówi

“To były dwa trudne lata w PSG

W ostatnim czasie, po dwóch sezonach spędzonych w PSG Lionel Messi postanowił zmienić otoczenie. Piłkarz łączony był m.in. z powrotem do Barcelony i przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Argentyńczyk zdecydował się jednak na przeprowadzkę do MLS. Z zespołem Interu Miami podpisał dwuletnią umowę. Teraz, po kilku tygodniach w USA zdecydował się na szczere wyznanie na temat byłego pracodawcy.

– To były dwa trudne lata w PSG. Straciłem radość z gry w piłkę. Moje wyjazdy na zgrupowania kadry były najszczęśliwszym momentami w tym czasie. Tutaj, w Miami odnalazłem ponownie szczęście w piłce – powiedział Leo Messi cytowany przez “Sport”.

