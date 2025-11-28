Krychowiak ocenił pobyt w PSG. „Na początku nie rozumiałem tego”

Grzegorz Krychowiak latem 2016 roku trafił do Paris Saint-Germain. W barwach francuskiego giganta kariery nie zrobił. Po latach na kanale Foot Truck ocenił pobyt w paryskim klubie.

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak szczerze o pobycie w Paris Saint-Germain

Grzegorz Krychowiak zdecydował się zakończyć profesjonalną karierę po sezonie 2024/2025. Jego ostatnim klubem był cypryjski Anorthosis Famagusta. W trakcie przygody z piłką bronił barw wielu drużyn. Wśród nich można wymienić m.in. Lokomotiv Moskwa, Abha Club, Krasnodar, West Bromwich Albion, Sevilla FC czy Paris Saint-Germain. Z tym ostatnim klubem nie ma jednak najlepszych wspomnień.

Krychowiak trafił do PSG latem 2016 roku po dwóch wspaniałych sezonach w Sevilli i świetnym występie na Mistrzostwach Europy. Paryżanie zapłacili za niego ok. 27,5 mln euro. Natomiast były reprezentant Polski w Paryżu głównie był rezerwowym. Nie pomógł nawet fakt, że ówczesnym trenerem zespołu był Unai Emery, czyli szkoleniowiec, z którym pracował w Andaluzji.

W rozmowie na kanale Foot Truck zabrał głos na temat pobytu w PSG. Szczerze przyznał, że na początku był zły. Natomiast z biegiem czasu zrozumiał, że nie tylko jemu nie udało się zrobić kariery w tak dużym klubie, jak francuski gigant.

– Byłem zły. Na początku nie rozumiałem tego. Później nadal byłem zły. Później już po jakimś okresie, bo to trwało, to był cały sezon, ale w pewnym momencie dochodzi do Ciebie, że nie jesteś pierwszym i ostatnim zawodnikiem, któremu nie wyszło – powiedział Grzegorz Krychowiak na kanale Foot Truck.

Podczas pobytu w PSG wystąpił w 19 meczach. Z Krychowiakiem w składzie paryżanie zdobyli Puchar Ligi Francuskiej i Puchar Francji.