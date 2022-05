Pressfocus Na zdjęciu: Kibice AS Saint-Etienne

Nie ucichły jeszcze echa skandalu z fatalną organizacją finału Ligi Mistrzów w Paryżu, a we Francji wybuchła kolejna awantura z kibicami w roli głównej. Fani AS Saint-Etienne po barażowym meczu z AJ Auxerre wdarli się na murawę Geoffroy Guichard.

AS Saint-Etienne walczyło o utrzymanie w Ligue 1 z AJ Auxerre

W obu meczach padł remis 1:1, więc o losach Zielonych decydowały rzuty karne

AS Saint-Etienne przegrało i spadło do Ligue 2, a po meczu na murawie wbiegli rozwścieczeni kibice

Wściekłość kibiców AS Saint-Etienne po przegranych barażach

W finale barażu o utrzymanie w Ligue 1, AS Saint-Etienne mierzyło się z AJ Auxerre. W pierwszym meczu między tymi drużynami na Stade de l’Abbé-Deschamps padł remis 1:1. Identyczny wynik padł również w rewanżu (trafienia Mahdi Camary dla gospodarzy i Hamzy Sakhiego dla gości). Dogrywka nie przyniosła rezultatu, zatem o losach barażu decydowały rzuty karne. Te lepiej wykonywali podopieczni Jeana-Marca Furlana, którzy wykorzystali wszystkie jedenastki. W drużynie Pascala Dupraza, już na samym początku serii rzutów karnych pomylił się natomiast Ryad Boudebouz i to właśnie jego pudło zadecydowało spadku AS Saint-Etienne z Ligue 1 po 17 latach nieprzerwanych występów.

AJ Auxerre z kolei powróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji po dziesięciu latach przerwy. Nic dziwnego zatem, że radość piłkarzy z Burgundii była ogromna. Popsuli ją jednak chuligani, którzy wdarli się na murawę stadionu w Saint-Etienne i zaczęli rzucać racami, w kierunku piłkarzy i trenerów AJA. Ci, przerażeni natychmiast uciekli do szatni.

