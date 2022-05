Pressfocus Na zdjęciu: Arnaud Nordin

W czwartkowy wieczór doszło do pierwszej rywalizacji w ramach finału baraży Ligue 1. O wielką stawkę w tym roku grają Auxerre – St. Etienne. Spotkanie na terenie drugoligowca zakończyło się remisem 1:1 (0:1). Gospodarze szczęśliwie wyrównali rezultat w samej końcówce meczu.

O grę w Ligue 1 walczą Auxerre – St. Etienne

Pierwsze starcie zakończyło się remisem 1:1

Patrząc na grę obu zespołów, wynik odzwierciedlił wydarzenia boiskowe

Wielkie emocje na stadionie Auxerre

Wieczorową porą w czwartek rozegrano pierwszy mecz barażowy Ligue 1. Dla Auxerre to wyjątkowy czas. Biało-niebieskich nie ma w Ekstraklasie od dekady. Teraz może się to zmienić, ale trzeba pokonać jeden z bardziej utytułowanych klubów we Francji, czyli St. Etienne.

Co ciekawe, PSG dopiero w tym sezonie zrównało się z liczbą mistrzostw zdobytych wcześniej przez Świętych. Trzeba przyznać, że ostatnie lata Zielonych nie należą do najlepszych. Teraz pozostała już walka o przetrwanie i dalej nic nie wygląda tak jak powinno.

Mecz lepiej ułożył się dla gości. To oni objęli prowadzenie zaledwie po upływie kwadransa. Trafienie Zaydou Youssouf było przepięknej urody. Piłka z wielkim impetem wpadła w lewe okienko, nie pozostawiając żadnych szans bramkarzowi.

Wówczas mecz nabrał rumieńców, ale przed przerwą St. Etienne osłabło z sił. W drugiej odsłonie próbowali wykorzystać to piłkarze Auxerre. Z upływem kolejnych minut gospodarze zyskiwali coraz więcej terenu. W powietrzu pachniało golem i tak też się stało w samej końcówce.

W 88. minucie Gaetan Perrin wykorzystał nieuwagę obrońców. Odebrał świetne zagranie z boku boiska, a po chwili oddał strzał z bliskiej odległości. Tym samym zapewnił Biało-niebieskim dobrą pozycję przed rewanżowym starciem w niedzielę.

