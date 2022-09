fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Mauricio Pochettino rozstał się z Paris Saint-Germain i od tego czasu przebywa na trenerskim bezrobociu. Okazuje się, że może on szybko wrócić do Francji, bowiem propozycję złożyła mu Nicea. Spotkanie ma odbyć się jeszcze we wtorek.

Mauricio Pochettino rozstał się z PSG po wygaśnięciu kontraktu

Jego nazwisko przewijało się między innymi w kontekście Manchesteru United oraz Chelsea

Niewykluczone, że Argentyńczyk zostanie nowym szkoleniowcem Nicei

Pochettino zaliczy szybki powrót do Ligue 1

Tego lata Nicea dokonała zmiany na stanowisku szkoleniowca. Na przenosiny do Paris Saint-Germain zdecydował się Christophe Galtier, którego zastąpił Lucien Favre. Jego początki w ekipie Marcina Bułki nie są natomiast udane, a zwolnienie wisi na włosku.

Były opiekun między innymi Borussii Dortmund zdołał wygrać w lidze zaledwie dwa spotkania, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nicea celowała w zajęcie miejsca w czołówce, a tymczasem bliżej jej do strefy spadkowej. Porażka z Angers w miniony weekend przelała czarę goryczy i sprawiła, że nad głową Favre’a zebrały się czarne chmury.

Wszystko zależy natomiast od tego, jak przebiegną rozmowy z potencjalnym następcą. Wybrano na niego Mauricio Pochettino, który od czasu rozstania z Paris Saint-Germain przebywa na trenerskim bezrobociu. Na zaskakującą propozycję zareagował pozytywnie, a jeszcze we wtorek ma odbyć się spotkanie z przedstawicielami klubu.

Nicea nie miałaby problemu z wypłacaniem Argentyńczykowi sporej pensji. Przed sezonem był on łączony z posadą w Manchesterze United, lecz finalnie dostał ją Erik Ten Hag. W ostatnich dniach natomiast sporo mówiło się o Chelsea, choć tam również z niego nie skorzystali. Angaż w Nicei wydaje się więc dobrą okazją do szybkiego powrotu na ławkę trenerską.

