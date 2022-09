fot. PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium ma za sobą bardzo słaby początek sezonu, lecz klubowe władze nie zamierzają panikować. Prezes mistrza Niemiec Herbert Hainer poinformował, że posada trenera Juliana Nagelsmanna jest bezpieczna.

Bayern Monachium zdołał wygrać w Bundeslidze zaledwie trzy z siedmiu meczów obecnego sezonu

W grze zespołu wyróżnia się przede wszystkim problem ze zdobywaniem bramek

Herbert Hainer zdradza, że nie ma tematu zwolnienia trenera Juliana Nagelsmanna

Nagelsmann może spać spokojnie

Julian Nagelsmann uchodzi za największy trenerski talent w Niemczech, a latem 2021 roku został wyróżniony możliwością poprowadzenia Bayernu Monachium. Jego pierwszy sezon za sterami krajowego giganta wypadł dość przeciętnie. Co prawda udało się zdobyć mistrzostwo Niemiec, lecz ogromny zawód sprawiła postawa w Lidze Mistrzów, gdzie Bawarczycy odpadli już na fazie ćwierćfinałowej, uznając wyższość Villarrealu.

Przed bieżącą kampanią 35-latek musiał zmierzyć się z kolejnym ciężkim wyzwaniem. Szeregi jego zespołu opuścił Robert Lewandowski, a więc niekwestionowany najlepszy strzelec. Sam trener zarzekał się, że takie rozwiązanie może okazać się korzystne dla jego taktyki, a początek sezonu sugerował, że może mieć rację. W ostatnich tygodniach Bayern napotkał jednak spore problemy, przez które obecnie zajmuje piąte miejsce w rozgrywkach Bundesligi.

Piłkarze mistrza Niemiec stwarzają sobie mnóstwo okazji do zdobycia gola, ale w końcowej fazie nie są w stanie zachować zimnej krwi, przez co nie punktują na zadowalającym poziomie. Dobrze radzą sobie za to w Lidze Mistrzów, gdzie osiągnęli już dwa zwycięstwa w fazie grupowej.

Pomimo widocznych problemów, władze Bawarczyków nie zamierzają bić na alarm. Prezes niemieckiego klubu Herbert Hainer przyznał, że pozycja Nagelsmanna jest niezagrożona.

Jesteśmy całkowicie przekonani do Juliana Nagelsmanna i całego naszego zespołu. Po przerwie reprezentacyjnej znów zobaczycie Bayern, jaki znacie. Sezon dopiero się zaczął i wiemy, że mamy potencjał, aby osiągnąć nasze wielkie cele. Cztery mecze w Bundeslidze bez zwycięstwa nie są oczywiście tym, o czym marzą nasi kibice i my wszyscy. Widzimy jednak mnogość sytuacji bramkowych, które nasz zespół tworzy w każdym meczu i które nie znajdują obecnie odzwierciedlenia w wynikach – przekonuje Heiner.

