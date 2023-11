Dembele: mówiłem sobie, że zostanę w Barcelonie

fot. Imago/David Niviere/ABACAPRESS. Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele opuścił tego lata FC Barcelonę i wzmocnił Paris Saint-Germain

Skrzydłowy przyznaje, że początkowo nie planował tego ruchu

Ma świadomość, że stać go na lepszą grę dla paryskiej ekipy

“Wiem, że osiągnę swój najlepszy poziom”

Ousmane Dembele zamienił tego lata FC Barcelonę na Paris Saint-Germain. Był to ruch o tyle niespodziewany, gdyż kibice liczyli, że ostatecznie pozostanie on w Blaugranie na kolejne lata. Jak się okazuje, sam zawodnik również spodziewał się, że będzie kontynuował karierę na Camp Nou. O kulisach transferu opowiedział w rozmowie z “L’Equipe”.

– Mówiłem sobie, że zostanę w Barcelonie, ale po kontaktach z PSG przekonali mnie, że powinienem odejść. Z trenerem, który we mnie wierzył, spędziłem dwa najlepsze lata. Chciałem natomiast podpisać kontrakt z PSG. To bardziej Paryż skłonił mnie do zmiany zdania niż po prostu chęć opuszczenia Barcelony. PSG i jego prezes byli mną zainteresowani od dawna. Zaczęliśmy się kontaktować już za czasów Borussii Dortmund. W tamtej chwili moim celem była gra w Barcelonie – mówi.

W nowych barwach Dembele nie radzi sobie jednak zbyt dobrze. Póki co jest raczej rozczarowaniem, natomiast skrzydłowy wierzy, że wkrótce karta się odwróci, a Paris Saint-Germain będzie miało z niego dużą pociechę.

– Mogę dać z siebie trochę więcej. Wiemy, że osiągnę swój najlepszy poziom, ponieważ trzeba podkreślić, że jestem w nowym klubie. Im więcej meczów rozegram, tym będę lepszy. Nie oceniam swoich występów na podstawie strzelonych goli. Możesz zdobyć bramkę i rozegrać słabe spotkanie – zaznacza Dembele.

