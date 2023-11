IMAGO / PanoramiC / Federico Pestellini Na zdjęciu: Bruno Genesio

Rennes zdecydowało się zwolnić Bruno Genesio z posady trenera klubu

Do drużyny powróci Julien Stephan, który pracował w Rennes w latach 2018-2021

Francuska drużyna zajmuję rozczarowujące miejsce w Ligue 1

Julien Stephan wraca po krótkiej przerwie do Rennes

Rennes podjęło stanowcze kroki i rozstało się z Bruno Genesio. Informacje, które przekazał na portalu X Fabrizio Romano sugerują, że nowym-starym trenerem “czerwono-czarnych” zostanie Julien Stephan. Obecna kampania nie układa się po myśli francuskiego klubu. W lidze zajmują dopiero 13. miejsce z dorobkiem 12 punktów. Trochę lepiej wiedzie im się w Lidze Europy, gdzie są o krok od zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej.

Bruno Genesio pracował na Roazhon Park od marca 2021 roku. Dwukrotnie doprowadził Rennes do 4. miejsca w Lidze i awansu do fazy grupowej europejskich pucharów. Prowadził drużynę z zachodu Francji w 124 meczach. Wygrał 63 mecze, zdobywając średnio 1.73 punktu na mecz. Z kolei dla Juliena Stephana jest to powrót do domu. 43-letni trener urodził się w Rennes i nie ukrywa, że jest związany emocjonalnie z miastem, jak i klubem. W “Les Rouges et Noirs” pracował w latach 2018-2021. Doprowadził wtedy drużynę do sensacyjnego triumfu w finale Pucharu Francji w 2019 roku.