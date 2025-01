Bayer Leverkusen jeszcze tej zimy planuje wzmocnić pozycję stopera. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, Aptekarze są zainteresowani sprowadzeniem byłego piłkarza Barcelony, Mikayila Faye. 20-latek obecnie gra we francuskim Stade Rennes.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mikayil Faye przykuł uwagę Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen powoli przygotowuje się na odejście Jonathana Taha, który nie ma zamiaru przedłużać kontraktu z drużyną Aptekarzy. Dlatego Xabi Alonso jeszcze tej zimy lub następnego lata będzie chciał sprowadzić nowego stopera. Włodarze mistrzów Niemiec mają kilka nazwisk na swojej liście kandydatów, a jednym z nich jest Mikayil Faye – poinformował w mediach społecznościowych włoski dziennikarz, Fabrizio Romano.

Przedstawiciele Aptekarzy podobno skontaktowali się już z samym piłkarzem, a wkrótce powinni zwrócić się do klubu młodego zawodnika – Stade Rennes. 20-letni Senegalczyk uchodzi za wielki talent, co pokazuje w obecnym sezonie na boiskach Ligue 1. Bayer Leverkusen docenia umiejętności Mikayila Faye i spróbuje go zakontraktować, aczkolwiek wszystko zależy od wyceny środkowego obrońcy przez jego aktualnego pracodawcę.

Stade Rennes najprawdopodobniej będzie oczekiwało za swojego piłkarza ponad 20 milionów euro. Jednokrotny reprezentant Senegalu z powodzeniem przywdziewa koszulkę francuskiego zespołu od sierpnia 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Roazhon Park za około 10 milionów euro z Barcelony. Mierzący 183 centymetry defensor wcześniej grał w chorwackiej ekipie – NK Kustosija Zagrzeb i macierzystej drużynie – Diambars FC.

W trwającej kampanii Mikayil Faye rozegrał 10 meczów, spędzając na boisku 665 minut.

