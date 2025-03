Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

“Neymar ma swojego regena”

Djed Spence był gościem Rio Ferdinanda. W podcaście prowadzonym przez legendę Manchesteru United obrońca Tottenhamu został zapytany o najlepszych piłkarzy, z którymi miał okazję grać w jednej drużynie. 24-latek bez wahania wskazał na Desire Doue, który w lecie 2024 roku zamienił Rennes na Paris Saint-Germain.

– Znacie Desire Doue? Graliśmy razem w Rennes, to pokoleniowy talent, przypomina mi Neymara. To on jest najbliżej Neymara. Jest jak jego regen. Kiedy z nim trenowałem, miał 17 lat i pomyślałem sobie „on będzie szalony”, a teraz jest w PSG – przyznał Spence.

Anglik spędził tylko pół sezonu w szeregach Les Rouges et Noirs, gdzie został wypożyczony z Tottenhamu. Od stycznia do czerwca 2023 roku udało mu się zaliczyć dziesięć występów – osiem w Ligue 1 i da w Lidze Europy. Wraz z Doue zagrał osiem spotkań. Sam Doue zadebiutował w Rennes w 1. kolejce sezonu 2022/23 jako 17 latek.

W lecie 2024 roku PSG zapłaciło za niego 50 milionów euro. W tym sezonie Doue zaliczył 39 pojedynków – jego dorobek to siedem bramek i 11 ostatnich podań.