AS Monaco wybrało następce Niko Kovaca

Pressfocus Na zdjęciu: Niko Kovac

Z Francji dochodzą głosy twierdzące, że Niko Kovac lada moment straci pracę w AS Monaco. Szefostwo klubu zamierza zwolnić Chorwata i wytypowało już jego następce. Według L’Equipe, nowym szkoleniowcem zostanie Philippe Clement, który zmuszony będzie porzucić Club Brugge.

Niko Kovac zostanie zwolniony z AS Monaco

Przeciętne wyniki oraz zła atmosfera w szatni zaważyła o losach Chorwata

Wkrótce nowym opiekunem zespołu powinien zostać Philippe Clement

Kovac niechciany w Monaco

Co prawda, nie ma jeszcze oficjalnych wieści, ale we Francji wiedzą już, że Niko Kovac odejdzie z AS Monaco. Włodarze drużyny planują zwolnić 50-latka teraz, gdy trwa przerwa zimowa. Wyniki osiągane przez piłkarzy pod dowództwem Chorwata nie są już tak imponujące, jak miało to miejsce w poprzedniej kampanii.

Dziś Czerwono-biali mogą zapomnieć o tytule. Głównym celem na drugą część sezonu będzie wywalczenie i utrzymanie miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. Dziennikarze L’Equipe nie widzą w tym projekcie Niko Kovaca uznając, że trener nie do końca dogaduje się ze swoimi podopiecznymi, czego dowodem jest prezentowany styl na francuskich boiskach.

Klub wybrał już następce

Philippe Clement va bien devenir l'entraîneur de Monaco



Le technicien belge sera nommé dans les heures à venir entraîneur de l'AS Monaco, en remplacement de Niko Kovac. Il pourrait assister à la rencontre face à Quevilly-Rouen en Coupe de France https://t.co/yr21EXwrdt pic.twitter.com/VrkKMiITao — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 1, 2022

Jak podał L’Equipre, Philippe Clement dogadał się z przedstawicielami AS Monaco, dlatego też złożył wypowiedzenie w Club Brugge. Tej jesieni 47-latek prowadził Niebiesko-czarnych w Lidze Mistrzów, ale jego drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie.

Club Brugge całkiem nieźle radzi sobie jednak w belgijskiej ekstraklasie, gdzie traci siedem oczek do rewelacyjnego beniaminka Saint-Gilloise. W przeszłości Clement prowadził jeszcze Waasl-Beveren i Genk. W swojej ojczyźnie wywalczył cztery mistrzostwa Jupiler Pro League, krajowy puchar i dwa razy triumfował w Superpucharze Belgii.

Zmiana na stanowisku trenera może okazać się korzystna dla Radosława Majeckiego. Polski bramkarz odkąd przybył do Monaco nie był ulubieńcem Niko Kovaca. Chorwat wolał stawiać na Alexandra Nubela, którego zna jeszcze za czasów pracy w Monachium.

Według francuskiej prasy oficjalny komunikat klubu w tej sprawie powinien pojawić się w poniedziałek. Wówczas też zostanie zaprezentowany nowy opiekun zespołu, który podpisze kontrakt do 2023 r.

Przeczytaj również: Trwają negocjacje pomiędzy PSG a Mbappe: decyzja po szlagierze Ligi Mistrzów