fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe i jego przyszłość wciąż jest niepewna. Obecny kontrakt zawodnika z Paris Saint-Germain obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Nowe informacje na temat piłkarza pojawiły się w L’Equipe.

Kylian Mbappe i temat jego przyszłości wciąż elektryzuje kibiców nie tylko we Francji

Zawodnik łączony jest między innymi z przeprowadzką do Realu Madryt

Nowe wieści w sprawie pojawiły się w L’Equipe

Mbappe ma podjąć decyzję po dwumeczu PSG – Real

Kylian Mbappe to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na świecie. Wiadomo, że negocjacje pomiędzy 23-latkiem a PSG zostały przerwane. Klub ze stolicy Francji wciąż wierzy w przedłużenie kontraktu z napastnikiem. Takie informacje przekazuje dziennikarz Adrein Grenier, powołujący się na L’Equipe.

Media we Francji sugerują, że Mbappe podejmie decyzje w sprawie swojej przyszłości dopiero po meczach z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Wiadomo też, że na dzisiaj piłkarz nie ma umowy ustnej i przedwstępnej z Królewskimi.

🚨 Les discussions entre Kylian Mbappé 🇫🇷 et le PSG ne sont pas rompues. Le club y croit encore.



Le joueur ne devrait pas prendre de décision avant la fin de la confrontation contre Real Madrid. Pas d’accord verbal avec le club espagnol, ni de pré-accord.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 29, 2021

Mbappe to 53-krotny reprezentant Francji. Zawodnik trafił do PSG w 2017 roku z AS Monaco. Najpierw na wypożyczenie, a po roku na zasadzie transferu definitywnego. Suma transakcji wyniosła mniej więcej 160 milionów euro.

W tej kampanii mistrz świata z 2018 roku wystąpił łącznie w 24 spotkaniach. Strzelił w nich 15 goli. Ponadto zanotował 15 asyst. Ekipa z Paryża kolejne spotkanie rozegra 9 stycznia, mierząc się na wyjeździe z Olympique Lyon.

Czytaj więcej: Mbappe zadeklarował zakończenie sezonu w PSG