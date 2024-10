Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz o urazie: nie wygląda to dobrze

Już w 38. minucie meczu Polska – Chorwacja boisko musiał opuścić Paweł Dawidowicz. Obrońca Hellasu został zastąpiony przez Kamila Piątkowskiego, który rozegra co najmniej przyzwoite spotkanie. W 74 minucie Michał Probierz dokonał kolejnej wymuszonej zmiany, a na murawie w miejsce kontuzjowanego Piotra Zielińskiego pojawił się Bartosz Kapustka. Na konferencji prasowej trener Biało-Czerwonych wypowiedział się na temat tego duetu:

– Jeżeli chodzi o Pawła Dawidowicza, to odnowił mu się uraz, z którym zmagał się wcześniej. Nie wygląda to dobrze. Natomiast w przypadku Piotra Zielińskiego nie powinno być większych problemów, ale zmiana była konieczna – zdradził selekcjoner. – Przebudowa będzie związana także z urazami. Paweł chyba wypadnie na dłużej, więc w kadrze go nie będzie – dodał Probierz dalszej część konferencji.

Trener Biało-Czerwonych ocenił także stan zdrowia Roberta Lewandowskiego, który spotkanie z Chorwacją rozpoczął na ławce rezerwowych. – Miał lekki uraz i nie chcieliśmy ryzykować. Nie było to na tyle poważne, żeby nie grał w tym meczu. Dla zespołu było lepiej, by wszedł. Dał dobrą zmianę.

Kolejne pojedynki w Lidze Narodów czekają reprezentację Polski jużw listopadzie. Na zakończenie rywalizacji w grupie ekipa Michała Probierza zagra z Portugalią i Szkocją. Tak prezentuje się tabela grupy 1.