Polska remisuje z Chorwacją, Portugalia niespodziewanie gubi punkty

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór podejmowała Chorwację w ramach 4. kolejki Ligi Narodów. Pierwsza odsłona rywalizacja na Stadionie Narodowym to istny rollercoaster. Mecz idealnie rozpoczął się dla “Biało-Czerwonych”, ale później do głosu doszła “Hrvatska”, która strzeliła trzy gole w zaledwie sześć minut. Tuż przed przerwą kontaktowego gola strzelił Nicola Zalewski. W drugiej odsłonie Polacy doprowadzili do wyrównania za sprawą Sebastiana Szymańskiego. Ostatecznie jednak rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:3, mimo że ostatni kwadrans graliśmy z przewagą jednego zawodnika.

W drugim wtorkowym meczu grupy 1 zobaczyliśmy w akcji Portugalię. Mistrzowie Europy z 2016 roku podejmowali Szkocję. W pierwszej połowie niewiele się działo. Przede wszystkim zabrakło goli, więc drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem. Druga odsłona rywalizacja miała podobny przebieg, przez co wynik nie uległ zmiany. Na Hampden Park zatem padł niespodziewany podział punktów.

Tabela nie uległa zmianie w “polskiej” grupie. Biało-Czerwoni wciąż zajmują trzecią lokatę. Pozycję lidera utrzymała Portugalia, a tuż za ich plecami znajduje się Chorwacja. Czerwoną latarnią grupy 1 jest natomiast Szkocja.

Tabela Ligi Narodów: dywizja A, grupa 1

Pozycja Mecze Bilans Gole Punkty 1. Portugalia 4 3-1-0 7:3 10 2. Chorwacja 4 2-1-1 7:6 7 3. Polska 4 1-1-2 7:9 4 4. Szkocja 4 0-1-3 4:7 1

