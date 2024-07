Real Madryt startuje z przygotowaniami do nowego sezonu już w najbliższy poniedziałek w ośrodku sportowym w Valdebebas. Największe gwiazdy zespołu do treningu wrócą jednak za kilka tygodni, o czym informuje "Sport".

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Wyścig z czasem przed Superpucharem Europy

Carlo Ancelotti będzie musiał radzić sobie bez większości reprezentantów, którzy brali udział w Euro 2024 i Copa América. Zawodnicy ci mają prawo do trzech tygodni urlopu po zakończeniu turniejów. Włoski trener będzie miał do dyspozycji jedynie dwóch kadrowiczów, którzy szybko odpadli z turniejów – Modricia i Lunina. Ich powrót może się jednak opóźnić, gdyż mogą przedłużyć swoje wakacje o kilka dni.

Pozostali reprezentanci będą dołączać do drużyny stopniowo, w zależności od daty odpadnięcia ich drużyn narodowych z turniejów. Trzej zawodnicy powrócą najpóźniej na przygotowania do nowego sezonu. Mowa o finalistach Euro 2024, Carvajalu i Bellinghamie, oraz Mbappe, który nie rozpocznie swoich wakacji przed oficjalną prezentacją 16 lipca. Zgodnie z przepisami, powinni wrócić trzy tygodnie później, co oznacza, że Carvajal i Bellingham będą do dyspozycji od 3 sierpnia, a Mbappe od 5 sierpnia.

Jeżeli zawodnicy nie wrócą wcześniej, Ancelotti będzie miał ich do dyspozycji mniej niż 10 dni przed pierwszym oficjalnym meczem sezonu – Superpucharem Europy przeciwko Atalancie, który odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Krótki okres przygotowań może wpłynąć na decyzję trenera o ich wystawieniu w pierwszym składzie. Możliwe, że będą jedynie rezerwowymi i zagrają tylko w przypadku potrzeby.

