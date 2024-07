De Jong wciąż nie jest gotowy do gry. Barcelona musi zaczekać kilka tygodni

W kwietniu, gdy Frenkie de Jong doznał kontuzji kostki – trzeciej w sezonie 2023/24 – przewidywano, że 26-latek będzie poza grą nieco ponad miesiąc. Oczekiwano, że będzie gotowy na rozpoczęcie Euro 2024 i został nawet włączony do kadry Holandii na turniej.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong nadal leczy kontuzję kostki

Ostatecznie, po ocenie poziomu sprawności Frenkiego de Jonga, Ronald Koeman zdecydował się wycofać go z kadry Holandii, jednocześnie krytykując FC Barcelonę za sposób, w jaki zarządzali kontuzją pomocnika. Pomimo ciężkiej pracy nad powrotem do zdrowia, de Jong nadal nie jest gotowy do powrotu na boisko.

Dziennikarz Achraf Ben Ayad donosi, że de Jong nadal potrzebuje od 3 do 4 tygodni, aby odzyskać pełną sprawność i dołączyć do grupowych treningów. Po trzymiesięcznej przerwie, jego prawy staw skokowy wciąż wykazuje znaczące obrzęki, co budzi obawy w klubie.

Pierwszego dnia przygotowań Barcelony do nowej kampanii pod wodzą Hansi Flicka, de Jong przeszedł badania medyczne, które potwierdziły, że kontuzja nadal jest poważna. Istnieje obawa, że pomocnik może nie być dostępny przez większość obozu przygotowawczego, a nawet na pierwszy mecz sezonu przeciwko Valencii.

Jeśli sytuacja nie poprawi się w najbliższych dniach, możliwe, że de Jong będzie musiał poddać się operacji, co wydłużyłoby jego absencję. To kiepska sytuacja zarówno dla zawodnika, jak i nowego trenera, który już teraz musi radzić sobie z brakiem kilku kluczowych graczy na początku swojej kadencji.

Kontuzja de Jonga stanowi poważne wyzwanie dla Barcelony, która musi teraz znaleźć sposób na zastąpienie jednego ze swoich kluczowych zawodników. Sytuacja ta jest również trudna dla samego zawodnika, który musi stawić czoła długiemu procesowi rekonwalescencji i możliwemu opóźnieniu w powrocie do pełnej formy.

