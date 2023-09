IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Sandro Tonali

Sandro Tonali latem zamienił Milan na Newcastle United

Według wielu mediów piłkarz tak naprawdę nie chciał opuszczać San Siro

Teraz obie drużyny zmierzą się ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Milan – Newcastle. Sandro Tonali przed emocjonalnym spotkaniem

Sandro Tonali stał się bohaterem głośnego letniego transferu. Włoski pomocnik przeniósł się z Milanu do Newcastle United, choć wiele mediów sugerowało, że zawodnik wcale nie chciał zmieniać barw klubowych. Teraz obie drużyny staną naprzeciw siebie w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Początek tego pojedynku we wtorek (19 września) o godzinie 18:45. Piłkarz skomentował, co czuje przed tym starciem w rozmowie ze Sky Italia.

– Pamiętam wszystkie mecze rozegrane na San Siro, są tam emocje i będę musiał odłożyć je na bok przed meczem, będzie to trudne. Powinienem powiedzieć każdemu fanowi coś innego, taki jest dzisiejszy futbol, ​​który cię zaskakuje. Jutro kibice obu drużyn będą musieli cieszyć się meczem, będzie on intensywny i trudny – skomentował Tonali.

