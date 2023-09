We wtorek 19 września Liga Mistrzów rozpoczyna kolejną edycję. Dzisiaj na Estadi Olímpic Lluís Companys FC Barcelona podejmie Royal Antwerp. Co przed tym spotkaniem powiedział Mark van Bommel, trener gości?

IMAGO / Belga Na zdjęciu: Mark van Bommel (FC Barcelona - Royal Antwerp)

Liga Mistrzów właśnie otwiera nowy sezon – we wtorek rusza kolejna edycja najbardziej elitarnych rozgrywek

FC Barcelona mierzy się z Royal Antwerp w 1. kolejce fazy grupowej

Jak swoich rywali opisał szkoleniowiec mistrzów Belgii?

Liga Mistrzów. “Barcelona ma jednych z najlepszych napastników”

FC Barcelona – Royal Antwerp to spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Gospodarze są zdecydowanymi faworytami do triumfu nie tylko w tym spotkaniu, ale także w całej grupie H. Oprócz przedstawicieli La Liga i League znajdziemy tu także FC Porto i Szachtar Donieck.

We wtorkowy wieczór na Estadi Olímpic Lluís Companys Katalończycy zmierzą się z mistrzami Belgii. Co przed starciem z Blaugraną powiedział Mark van Bommel, szkoleniowiec ekipy RAFC?

– Na poziomie technicznym grają bardzo dominująco w strefie przeciwnika. To niesamowite do oglądania. Jeśli spojrzeć na wyniki Barcelony, to prawda, że w ostatnich latach nie grali na swoim poziomie, ale muszą iść dalej. Mogą wygrać Ligę Mistrzów. Dla mnie są jedną z najlepszych drużyn. Dla nas będzie to bardzo wymagający mecz. Jak dotąd Barça to najtrudniejszy przeciwnik, z jakim graliśmy, ale mamy szansę.

– Myślę, że to dysponują jedną z najlepszych pierwszych linii w Lidze Mistrzów. Ale to nie tylko napastnicy, cała drużyna jest niewiarygodna. Musimy skupić się na obronie.