Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Po wtorkowym meczu to Bayern Monachium przybliżył się względem PSG do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mankamenty w grze paryżan dostrzega Sergio Ramos. Zdaniem Hiszpana, drużyna powinna pokazać w rewanżu więcej charakteru.

Bayern Monachium wygrał we wtorek na Parc des Princes z PSG 1:0

Paryżanie dopiero w końcowych 20 minutach ruszyli mocniej do ataków

Sergio Ramos uważa, że w rewanżu jego drużyna potrzebuje pokazać więcej charakteru

Stoper oczekuje od PSG odważniejszej gry w rewanżu

Dopiero w ostatnich 20 minutach PSG ruszyło mocniej do ataku i zaczęło realnie zagrażać bramce Bayernu Monachium. Zryw nadszedł zbyt późno i mistrz Francji na Parc des Princes musiał uznać wyższość rywala. Bawarczycy wygrali 1:0 i są dużo bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

W rozmowie z RMC Sport Sergio Ramos wyraził rozczarowanie z powodu wyniku. Hiszpan był jednym z najlepszych zawodników na boisku, jednak nie udało mu się uchronić swojej drużyny przed stratą gola. Wyraził jednak wiarę w możliwość wywalczenia awansu w rewanżu.

Sergio Ramos' superb display for PSG against Bayern Munich:



– 8 recoveries

– 7 clearances

– 8/12 duels won

– 95% pass accuracy — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) February 14, 2023

– Jestem rozczarowany głównie z uwagi na fanów, którzy z nami byli. Musimy w rewanżu pokazać więcej charakteru i większą różnorodność w grze. Chcemy wygrywać i być możliwie jak najlepsi, ale taka jest natura futbolu. Czasami gramy dobrze, czasami gorzej. To, co się liczy, to końcowy rezultat. Im więcej gramy, tym więcej zdobywamy doświadczenia. Będzie lepiej i lepiej – stwierdził Hiszpan.

Paryżanie postarają się o awans powalczyć w spotkaniu rewanżowym w Monachium, które odbędzie się 8 marca.

