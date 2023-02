PressFocus Na zdjęciu: Christophe Galtier

Paris Saint-Germain z pewnością nie może zaliczyć wtorkowego wieczoru do udanych. Paryżanie przegrali z Bayernem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a na dodatek stracili Achrafa Hakimiego. Jak wczorajsze wydarzenia skomentował szkoleniowiec PSG Christophe Galtier?

Paris Saint-Germain przegrało z Bayernem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów

O wyniku spotkania rozstrzygnęła jedna bramka

Jak zakończone 90 minut skomentował Christophe Galtier?

Galtier nie ukrywa: Mieliśmy trudna pierwszą połowę

W pierwszej połowie rywalizacji na Parc des Princes nie oglądaliśmy bramek. Pierwszy i jak się okazało jedyny gol został strzelony siedem minut po zmianie stron – Kingsley Coman wykorzystał znakomite dogranie Alphonso Daviesa i pokonał Gianluigiego Donnarummę. Niedługo później na murawie zameldował się Kylian Mbappe, który miał za zadanie odwrócić losy meczu.

Jak wczorajsze wydarzenia skomentował Christophe Galtier, odpowiedzialny za wyniki Paris Saint-Germain? Francuz stwierdził, że Bayern strzelił gola w kluczowym momencie starcia:

– Niestety straciliśmy bramkę właśnie wtedy, gdy przygotowywaliśmy się do wejścia Mbappe i chcieliśmy zmienić system gry. Mieliśmy bardzo trudną pierwszą połowę. Zaplanowałem inny scenariusz, ponieważ wiedziałem, że w drugiej części gry będę w stanie wykorzystać atuty Kyliana. Później stworzyliśmy dwie lub trzy szanse i niestety to nie wystarczyło, ale ostatnie pół godziny daje nam nadzieję. W tym fragmencie zespół odpowiednio reagował, ale zrobił to już w innym ustawieniu, które bardziej odpowiada naszym umiejętnościom – stwierdził trener gospodarzy.

– Rewanż odbędzie się za trzy tygodnie, więc miejmy nadzieję, że do gry będzie gotowych więcej graczy i będą oni w lepszej kondycji fizycznej. Nie możemy powiedzieć, jak długo Hakimi będzie pauzował. Achraf ma za sobą intensywne Mistrzostwa Świata, w których już występował z bólem. Bez jego wsparcia odczuwaliśmy ogromne trudności w pojedynku z Monako (porażka 1-3 w sobotę), kiedy nie mógł pojawić się na murawie. Tym razem podjęliśmy ryzyko, ale wcześnie rozwinął się u niego problem z mięśniami i musiał zostać zmieniony – dodał Francuz.