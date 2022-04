PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liga Mistrzów: środowe mecze 1/4 finału. W środę rozegrane zostaną kolejne dwa ćwierćfinałowe spotkania Ligi Mistrzów. Na Stamford Bridge w Londynie Chelsea zmierzy się z Realem Madryt, natomiast w drugim pojedynku Villarreal podejmował będzie Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie.

Za nami dwa pierwsze ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów. W środę do rywalizacji o awans do półfinału przystąpią kolejne cztery drużyny

W środowych meczach Chelsea zagra z Realem Madryt, a Villarreal z Bayernem Monachium

Oba mecze rozpoczną się o godzinie 21:00

Liga Mistrzów – wyniki wtorkowych meczów

We wtorek krok w kierunku awansu do półfinału rozgrywek zrobiły dwie angielskie drużyny – Liverpool i Manchester City. The Reds bez większych problemów pewnie 3:1 pokonali na wyjeździe Benfikę Lizbona i do rewanżowego meczu na Anfield Road przystąpią w komfortowej sytuacji.

Z zaliczką na rewanżowe spotkanie do Madrytu uda się z kolei Manchester City. Podopieczni Josepa Guardioli we wtorkowy wieczór “wymęczyli” skromne zwycięstwo 1:0 nad nastawionym na defensywę Atletico Madryt. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 70. minucie Kevin de Bruyne.

Liga Mistrzów – kto zagra w środę?

W środę czekają nas dwa kolejne ćwierćfinałowe spotkania. Na pierwszy plan wysuwa się pojedynek na Stamford Bridge, gdzie londyńska Chelsea zmierzy się z Realem Madryt. Przed rozpoczęciem rywalizacji w tym sezonie obie drużyny zaliczane były do grona kandydatów do końcowego triumfu. Jedna z nich udział w obecnej edycji zakończy już na ćwierćfinale.

Forma obu drużyn w chwili obecnej pozostawia wiele do życzenia, ale piłkarzu obu zespołów z pewnością nie trzeba mobilizować przed środową potyczką. Jedenastki Thomasa Tuchela i Carlo Ancelottiego zrobią wszystko, aby wypracować sobie zaliczkę przed rewanżem w Madrycie.

W drugim środowym meczu o sprawienie kolejnej niespodzianki walczyć będzie Villarreal, który po wyeliminowaniu Juventusu w poprzedniej rundzie, teraz zagra z Bayernem Monachium. Nie ma wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa są goście ze stolicy Bawarii. Każdy inny wynik niż ich wygrana będzie sporą niespodzianką.

Polscy kibice z pewnością bardzo liczą na kolejny dobry występ Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski będzie walczył o umocnienie się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. Do tej pory do bramki rywali trafiał 12 razy.

Liga Mistrzów – gdzie oglądać dzisiejsze mecze?

Oba środowe spotkania, które rozpoczną się punktualnie o godzinie 21:00, obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji. Spotkanie Chelsea z Realem Madryt transmitowane będzie na kanale Polsat Sport Premium 1, natomiast mecz Villarreal z Bayernem Monachium będzie dostępny na kanałach TVP1 i Polsat Sport Premium 2.

