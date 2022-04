Villarreal – Bayern: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Pragnący triumfu w Lidze Mistrzów Bayern, w środę zagra na wyjeździe w ćwierćfinale. Przeciwnikiem monachijczyków będzie Villarreal. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji.

Estadio de la Ceramica Liga Mistrzów Villarreal Bayern Monachium 5.60 4.60 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2022 22:00 .

Villarreal – Bayern, typy i przewidywania

Wyraźnym faworytem do wygrania pierwszego ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów jest Bayern. Nie należy jednak odbierać jakości Villarrealowi, gdyż ten wyeliminował Juventus. O kolejną niespodziankę hiszpańskiej ekipie będzie jeszcze trudniej. Naszym zdaniem w środę nie należy spodziewać się wielu goli. W 11 z 15 ostatnich meczów Villarrealu padło poniżej 3,5 bramki.

Villarreal – Bayern, ostatnie wyniki

Unai Emery i jego podopieczni z pewnością mają ambicje sięgające europejskich pucharów. Te w efekcie ostatnich wyników, poważnie się oddaliły. Żółta Łódź Podwodna do szóstego Realu Sociedad traci już sześć punktów. Villarreal przegrał bowiem sensacyjnie z Cadiz oraz Levante, co może mieć poważne konsekwencje na koniec sezonu 2021/2022.

Tymczasem Bayern w miniony weekend powiększył przewagę nad drugą Borussią Dortmund do już dziewięciu punktów. Nie byłoby to możliwe bez pokonania Freiburga na jego terenie. Monachijczycy zwyciężyli 4:1. Tym samym strzelili cztery gole w drugim spotkaniu z rzędu. Drużyna Juliana Nagelsmanna poprzednio dokonała tego przeciwko Unionowi.

Villarreal – Bayern, historia

Dotychczas mieliśmy okazję oglądać dwa mecze bezpośrednie między tymi drużynami. Obie konfrontacje miały miejsce w fazie grupowej sezonu 2011/2012. Wówczas dwukrotnie po zwycięstwo sięgnęła niemiecka ekipa.

Villarreal – Bayern, kursy bukmacherów

Bukmacherzy upatrują faworyta w zespole gości. Kursy na zwycięstwo Bayernu Monachium wynoszą około 1.60, co oznacza że analitycy oszacowali szanse na zwycięstwo “Bawarczyków” na 62 procent.

Villarreal – Bayern, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 6 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 43-letni Anthony Taylor. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

