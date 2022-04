PressFocus Na zdjęciu: N'golo Kante i Toni Kroos

Chelsea – Real Madryt: transmisja w telewizji oraz stream online. W ćwierćfinałowym hicie Ligi Mistrzów The Blues podejmować będą na Stamford Bridge Królewskich. Zobacz gdzie obejrzysz dzisiejsze spotkanie. Sprawdź jak odebrać dostęp do darmowej transmisji.

Chelsea – Real Madryt, gdzie obejrzeć

Chelsea – Real Madryt to zdecydowanie najciekawsza ćwierćfinałowa para Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22. Pierwsze spotkanie dwumeczu, którego stawką jest awans do najlepszej czwórki rozgrywek, odbędzie się w środowy wieczór na Stamford Bridge. Obie drużyny przystąpią do niego z jednym celem jakim jest wypracowanie zaliczki przed rewanżem w stolicy Hiszpanii.

Podopieczni Thomasa Tuchela do meczu nie przystąpią w najlepszych nastrojach, co jest oczywiście efektem ich niespodziewanej porażki 1:4 z Brentfordem w ostatnim ligowym meczu na własnym stadionie. Królewscy tego samego dnia pokonali na wyjeździe 2:1 Celtę Vigo, ale ich forma również pozostawia wiele do życzenia.

W środowym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Obie drużyny dysponują dużym potencjałem i o końcowym wyniku może zadecydować dyspozycja dnia. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Chelsea – Real Madryt.

Chelsea – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie, które rozegrane zostanie na Stamford Bridge w Londynie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 i rozpocznie się o godzinie 21:00. Komentarz do meczu zapewnią Marcin Lepa i Andrzej Niedzielan.

Chelsea – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Kanał Polsat Sport Premium 1 wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, a teraz można odebrać do niego dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Taką ofertę dla nowych klientów przygotował Fuksiarz. Aby z niej skorzystać wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Chelsea – Real Madryt, transmisja online

Tak, transmisja za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go, w której pakiecie sportowym znajduje się kanał Polsat Sport Premium 1. Mamy też dobrą wiadomość – teraz dostęp do pakietu można uzyskać za darmo na najbliższe 30 dni. Powyżej przedstawiliśmy krótką instrukcję co trzeba w tym celu zrobić.

Chelsea – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane przez bukmacherów na środowe spotkanie można wywnioskować, że nieco większe szanse na sukces dają piłkarzom Chelsea. Real Madryt oczywiście również nie jest stawiany na przegranej pozycji.

Chelsea Real Madryt 2.25 3.40 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 10:11 .

