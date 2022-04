PressFocus Na zdjęciu: Lewandowski i Coman

Villarreal – Bayern Monachium: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w środę Bayern Monachium wybierze się w roli faworyta na stadion Villarrealu. Czy Hiszpanie powalczą o sensacyjny rezultat? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Estadio de la Ceramica Liga Mistrzów Villarreal Bayern Monachium 6.00 4.70 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 10:06 .

Villarreal – Bayern Monachium, gdzie oglądać

Jeżeli mielibyśmy wytypować najmniej wyrównaną parę ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, wybór padłby prawdopodobnie na pojedynek Villarrealu z Bayernem Monachium. Gracze Żółtej Łodzi Podwodnej sensacyjnie wyrzucili za burtę Juventus, a trenuje ich specjalista od europejskich pucharów, ale pojedynek z Bawarczykami zdaje się być z góry skazany na porażkę.

W La Lidze Villarreal przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań, w tym nawet z fatalnym Levante. Bayern z kolei ostatni mecz przegrał w połowie lutego. Die Roten pewnie zmierzają po kolejne mistrzostwo kraju i są wyraźnymi faworytami w walce o półfinał Ligi Mistrzów.

Sprawdź nasze typy na mecz Villarreal – Bayern Monachium.

Villarreal – Bayern Monachium, transmisja na żywo w TV

Mecz na Estadio de la Ceramica obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Villarreal – Bayern Monachium, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby środowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 2 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Villarreal – Bayern Monachium, transmisja online

Rzecz jasna, możesz też obejrzeć spotkanie w aplikacji Polsat Box Go. Musisz jednak wykupić odpowiedni, sportowy abonament.

Villarreal – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Choć spotkanie odbędzie się w Hiszpanii, każdy inny wynik niż triumf Bayernu będzie uznany za wielką niespodziankę.

Villarreal Bayern Monachium 6.00 4.70 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 10:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin