Chelsea – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Chelsea – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek Chelsea z Realem Madryt to najciekawiej zapowiadający się ćwierćfinał Ligi Mistrzów w tym sezonie. The Blues zmagający się z problemami organizacyjnymi na boisku w kolejnych spotkaniach potwierdzają, że są bardzo groźni. Z kolei Królewscy napędzeni triumfem w meczu z PSG nie zamierzają się zatrzymywać. Pierwszy gwizdek arbitra w środę, 6 kwietnia, o godzinie 21:00.

Stamford Bridge Liga Mistrzów Chelsea Real Madryt 2.20 3.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2022 21:22 .

Chelsea – Real Madryt, typy i przewidywania

Faworytem dwumeczu Chelsea – Real wydaje się być zespół z Madrytu, dlatego The Blues szczególnie w pierwszym spotkaniu na Stamford Bridge muszą powalczyć o korzystny rezultat. Drużyna z Londynu siedem ostatnich spotkań kończyła z przynajmniej jednym zdobytym golem, jednak dosyć często też te gole tracą. Real z pewnością stać na to, by strzelić bramkę każdej drużynie, a trio Benzema, Vinicius Junior i Asensio postarają się, aby Królewscy nie wracali do Hiszpanii bez zdobyczy bramkowych. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Superbet 1,90 obie drużyny strzelą Odwiedź Superbet

Chelsea – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Ben Chilwell to obecnie jedyny gracz Chelsea, który na pewno będzie nieobecny podczas środowego starcia z Realem. Christian Pulisić i Callum Hodson-Odoi jeszcze nie mogą być pewni gry. Ich występ stoi pod znakiem zapytania z powodu urazów, a o ostatecznej decyzji w ich sprawie przekonamy się najpewniej na parę chwil przed rozpoczęciem spotkania. W sobotę przeciwko Brentford Thomas Tuchel ustawił drużynę z czteroosobowym blokiem obronnym, jednak media spodziewają się, że w środę niemiecki menedżer powróci do trójki środkowych defensorów, a w roli wahadłowego zobaczymy Reece’a Jamesa.

Real Madryt potwierdził kontuzję Edena Hazarda i w tym momencie Belg jest jedynym zawodnikiem, którego zabraknie na Stamford Bridge. Stan zdrowia Isco jest monitorowany, a o jego ewentualnym występie przekonamy się najpewniej w środę. Ferland Mendy oraz Casemiro wracają po jednym meczu zawieszenia z powodu żółtych kartek i obaj powinni wybiec na murawę od pierwszej minuty. Media uważają, że na prawej stronie ataku zobaczymy Marco Asensio, choć niewykluczone, że Carlo Ancelotti ostatecznie zdecyduje się postawić na Rodrygo.

Chelsea – Real Madryt, ostatnie wyniki

W poprzedniej rundzie Ligi Mistrzów Chelsea pokonała w dwumeczu Lille (2:0 i 2:1) i pewnie zameldowała się w ćwierćfinale. Królewscy musieli się dużo więcej napocić w starciu z Paris Saint-Germain. Real przegrał pierwsze spotkania 0:1, jednak losy dwumeczu udało im się odwrócić w Madrycie, gdzie w spotkaniu rewanżowym pokonali paryżan 3:1.

The Blues dość niespodziewanie polegli w ostatniej ligowej kolejce przeciwko Brentford aż 1:4. W Premier League zajmują trzecią pozycję i do prowadzącego Manchesteru City tracą czternaście punktów, choć Chelsea ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Podopieczni Thomasa Tuchela bardziej muszą oglądać się za siebie bowiem czwarty Tottenham i piąty Arsenal tracą tylko pięć punktów. Sobotnia ligowa porażka ekipy z Londynu przerwała ich passę sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Real Madryt pewnie kroczy po mistrzostwo Hiszpanii w tym sezonie. Królewscy nad drugą Barceloną mają dwanaście punktów przewagi, choć drużyna z Katalonii rozegrała jedno spotkanie mniej. Rysą na dobrych wynikach zespołu Carlo Ancelottiego w ostatnim czasie jest wysoka porażka z Dumą Katalonii (0:4) oraz porażka po słabej grze w pierwszym meczu 1/8 Ligi Mistrzów z PSG (0:1). Pomijając te dwa spotkania Real notuje passę sześciu zwycięstw z rzędu.

Chelsea – Real Madryt, historia

Obie ekipy rywalizowały ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21. W pierwszym starciu na Santiago Bernabeu padł remis 1:1, a gole zdobywali Karim Benzema i Christian Pulisić. Tydzień w później w meczu rewanżowym Chelsea wygrała w Londynie 2:0 po bramkach Wernera oraz Mounta i zameldowała się w finale tych rozgrywek. Wcześniej oba zespoły miały okazję mierzyć się ze sobą w spotkaniach towarzyskich. W roku 2016 i 2013 dwukrotnie lepszy był Real, który wygrywał odpowiednio 3:2 i 3:1. W 1998 roku Real zagrał z Chelsea w meczu o Superpuchar Europy. Zwycięstwo 1:0 zapewnił The Blues w tamtym starciu Gustavo Poyet.

Chelsea – Real Madryt, typy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów pierwszego meczu ćwierćfinałowego Chelsea – Real Madryt jest drużyna gospodarzy. Kursy na zwycięstwo The Blues nie przekraczają 2.20. Królewscy również są zdolni do wygrania tego spotkania, a kursy na ich triumf są bardzo atrakcyjne.

Chelsea – Real Madryt, przewidywane składy

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Alonso, Mount, Ziyech, Havertz

Real: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modrić, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea – Real Madryt, transmisja meczu

Środowe spotkanie 1/4 Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Chelsea – Real Madryt transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 1.