Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Już w środę Barcelona zmierzy się z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Dla Blaugrany będzie to jeden z najważniejszych meczów w sezonie

Gavi poleci wspierać zespół w Paryżu pomimo kontuzji

Gavi od kilku miesięcy pozostaje kontuzjowany. Hiszpan nabawił się w listopadzie poważnego urazu zerwania więzadłą krzyżowego i przechodzi obecnie długą rehabilitację.

Jak informuje Mundo Deportivo, hiszpański pomocnik zdecydował się jednak, by pomimo urazu polecieć z drużyną do Paryża. Według dziennikarzy ma być to wyraz wielkiego wsparcia dla zespołu. Ponadto, Gavi chce pokazać tym samym reszcie młodych zawodników, jak istotne będzie to spotkanie. Hiszpan zamierza stanowić przykład odpowiedniego zaangażowania w życie klubu.

Mecz z PSG będzie dla Dumy Katalonii jednym z najważniejszych spotkań w tym sezonie. FC Barcelona ma niewielkie szanse na tytuł mistrzowski w Hiszpanii, a także odpadła z rozgrywek Copa Del Rey. Priorytetem dla zespołu prowadzonego przez Xaviego może stać się zatem Liga Mistrzów. Sprzyja ku temu również obecność w teoretycznie łatwiejszej części drabinki.

Barcelona zagra z PSG w środę o 21:00. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Parc Des Princes.