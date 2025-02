Guardiola określił szanse Man City na awans w Lidze Mistrzów

Manchester City w środę przystąpi do potyczki z Realem Madryt, której stawką będzie walka o 1/8 finału. Na temat szans mistrza Premier League wypowiedział się Josep Guardiola.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola przed spotkaniem Real Madryt – Manchester City

Manchester City w środowy wieczór rozegra rewanżowe spotkanie z Realem Madryt. W pierwszym meczu Obywatele przegrali jednym golem (2:3). Przed potyczką na arenie w Hiszpanii wypowiedział się menedżer The Citizens.

– Każdy rozumie, co znaczy wygrać na Santiago Bernabeu w takiej sytuacji. Jeśli przed meczem zapytasz mnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zajdziemy dalej, to nie wiem, jest ono znikome. Można powiedzieć 1 procent, ale jeśli będzie taka szansa, to na pewno spróbujemy – mówił Josep Guardiola cytowany przez Goal.com.

Manchester City po raz ostatni pokonał Królewskich na ich arenie dawno temu, bo w kwietniu 2022 roku. Wówczas spotkanie obfitowało w siedem trafień. The Citizens stracili co prawda trzy bramki, ale też jedną więcej zdobyli.

Ogólnie w dziesięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami, licząc wszystkie rozgrywki, to pięć razy triumfował Man City. Z kolei dwa zwycięstwa zaliczyła Real Madryt. Na słynnym Estadio Santiago Bernanebu obie ekipy rywalizowały ze sobą także w minionym roku. Wówczas miał miejsce remis (3:3).

Angielska ekipa do potyczki w elitarnych rozgrywkach podejdzie osłabiona brakiem kilku zawodników. Wyłączeni z gry są między innymi: Manuel Akanji, Rodri, Vitor Reis, Nathan Ake czy Jack Grealish.