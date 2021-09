Lionel Messi nie wystąpił w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach Paris Saint-Germain, ale prawdopodobnie gotowy do występu we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Argentyńczyk, podobno jak Marco Verratti, wziął bowiem udział w niedzielnym treningu swojej drużyny.

Lionel Messi z powodu stłuczenia kolana nie wystąpił w dwóch ostatnich ligowych meczach Paris Saint-Germain

Argentyńczyk w niedzielę wrócić do normalnych treningów z drużyną i prawdopodobnie będzie gotowy na mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City

Spotkanie Ligi Mistrzów: PSG – Manchester City rozegrane zostanie we wtorek (28 września) o godzinie 21:00

Messi już trenuje

Lionel Messi nie trenował w ostatnim tygodniu z powodu drobnego urazu kolana, którego nabawił się podczas meczu z Olympique Lyon. Z powodu kontuzji nie był do dyspozycji trenera Mauricio Pochettino podczas ligowych spotkań z Metz (2:1) i Montpellier (2:0).

Szkoleniowiec paryżan podczas konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem wyrażał nadzieję, że Messi będzie gotowy do występu we wtorkowym hicie Ligi Mistrzów z Manchesterem City. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Jak poinformował RMC Sport Argentyńczyk wziął w niedzielę rano udział w całym treningu zespołu. Z jego kolanem jest coraz lepiej, ale ostateczna decyzja co do jego występu zapadnie w poniedziałek.

Powrót Verrattiego

Messi nie był jedynym zawodnikiem, który w niedzielę wrócił do treningów z zespołem. Na boisku treningowym pojawił się również Marco Verratti, który także odbył pełną sesję. Reprezentant Włoch po raz ostatni dla PSG zagrał 29 sierpnia w meczu ze Stade Reims. Od tamtej pory zmagał się z urazem kolana, którego nabawił się podczas zgrupowania drużyny narodowej.

Wtorkowe spotkanie grupy A Ligi Mistrzów: PSG i Manchester City rozegrane zostanie na Parc des Princes i rozpocznie się o godzinie 21:00. W pierwszej kolejce paryżanie sprawili zawód swoim kibicom tylko remisując 1:1 w wyjazdowym meczu z Club Brugge. Z kolei mistrzowie Anglii efektownie 6:3 pokonali przed własną publicznością RB Lipsk.

