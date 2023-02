PressFocus Na zdjęciu: Andre Onana i Hakan Calhanoglu

W trakcie spotkania Ligi Mistrzów doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy piłkarzami Interu Mediolan. Po zakończeniu meczu Nerazzurrich z Porto (1:0) zawodnicy wyjaśnili już jednak tę kwestię.

Inter Mediolan pokonał w środę FC Porto (1:0)

W trakcie meczu Andre Onana mocno kłócił się z Edinem Dzeko. Duet uspokajał Hakan Calhanoglu

Po zakończeniu spotkania Turek oraz Kamreuńczyk udzielili wypowiedzi na ten temat

“Już się z tego śmiejemy”

Inter Mediolan zanotował dobre pierwsze spotkanie 1/8 finału. Nerazzurri skromnie pokonali FC Porto (1:0) po późnym trafieniu Romelu Lukaku. Wcześniej, jednak, doszło do starcia pomiędzy piłkarzami Simone Inzaghiego. Andre Onana oraz Edin Dżeko, wyraźnie wściekli, krzyczeli na siebie, a Hakan Calhanoglu starał się uspokoić sytuację i zasłaniał usta bramkarzowi. Sytuacja wyglądała na dość poważną, ale po zakończeniu pojedynku dwóch z trzech jej bohaterów udzieliło uspokajających wypowiedzi.

– To normalna sytuacja. Jesteśmy w Lidze Mistrzów, każdy chce wygrać. Już się z tego śmiejemy, takie rzeczy się zdarzają, kiedy buzuje adrenalina – powiedział Calhanoglu.

– Tak bywa, każdy ma prawo myśleć to, co chce. Jeśli adrenalina wprawia nas w złość, ale jednocześnie pomaga nam wygrywać mecze, to niech pojawia się częściej! – dodał z kolei Onana.

Zanim Inter Mediolan rozegra rewanżowe starcie z portugalskimi Smokami, Włochów czekają trzy mecze ligowe. W najbliższy weekend Nerazzurrich czeka wyjazd do Bolonii.

