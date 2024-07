Sebastian Szymański w ostatniej minucie meczu przeciwko Lugano w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zdobył gola, który dał Fenerbahce zwycięstwo w tym starciu oraz awans do 3. fazy eliminacji Ligi Mistrzów.

Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański z gole przeciwko Lugano

Sebastian Szymański ma za sobą wybitny poprzedni sezon. Pomocnik Fenerbahce w rozgrywkach 2023/24 w 55 meczach zdobył 13 goli i zanotował 19 asyst. Tym samym stał się liderem drużyny znad Bosforu i bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Jednak – jak na razie – pomimo licznych spekulacji, Polak zdecydował się pozostać w Stambule i kontynuuje swoją przygodę w tamtejszej lidze pod wodzą Jose Mourinho.

Zanim jednak do gry wróci Super Lig, to Fenerbahce mierzy się w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dziś w ramach drugiej rundy rywalizowali oni na własnym terenie z Lugano. Mecz ten decydował o awansie do 3. fazy eliminacyjnej. W pierwszym meczu wynik wyniósł 4:3 dla Turków, więc w rewanżu sprawa była otwarta.

GOOOLLL | Fenerbahçe 2-1 Lugano



⚽️ 90+3' Szymanski pic.twitter.com/nLgbF04MAc — Anlık Goller (@anlikgoltv_) July 30, 2024

Jako pierwsi do bramki trafili gracze ze Szwajcarii, którzy już w 7. minucie wyszli na prowadzenie. Potem jednak inicjatywę w strzelaniu bramek przejęli piłkarze Jose Mourinho i najpierw gola zdobył Edin Dzeko, a później Sebastian Szymański. Polak pokonał bramkarza rywali w ostatniej minucie doliczonego czasu gry po strzale z najbliższej odległości. Był to pierwszy gol reprezentanta Polski w tym sezonie, ale na swoim koncie ma już także jedną asystę.

Czytaj więcej: Szok! Zwrot akcji ws. transferu Nico Williamsa! Pozostał tylko cień nadziei