Bayern Monachium przygotowuje się do wtorkowego spotkania 1/4 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Na Etihad Stadium Bawarczycy będą musieli sobie poradzić bez Erica Maxima Choupo-Motinga. Doświadczonego Kameruńczyka z gry eliminuje kontuzja.

PressFocus Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim-Choupo Moting nie wziął udziału w poniedziałkowym treningu Bayernu

Kameruńczyk nie będzie do dyspozycji Thomasa Tuchela na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Manchesterem City

W zajęciach z zespołem wziął udział Kingsley Coman

Choupo-Moting nie zagra z City

W sobotę Bayern pokonał skromnie 1:0 w wyjazdowym meczu Freiburg, ale na murawie nie pojawili się między innymi Eric Maxim Choupo-Moting i Kingsley Coman. Drugi co prawda zasiadł na ławce rezerwowych, ale ostatecznie sztab szkoleniowy nie skorzystał z jego usług.

W niedzielę obu zawodników zabrakło również na treningu zespołu, ale w poniedziałek do zajęć wrócił Coman. Francuz powinien znaleźć się na pokładzie samolotu lecącego do Manchesteru, gdzie we wtorek Bayern zmierzy się z City w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów.

Przeciwko Obywatelom na pewno nie będzie mógł zagrać Choupo-Moting. W poniedziałkowe popołudnie Bawarczycy potwierdzili, że Kameruńczyk zmaga się z urazem kolana i na pewno nie znajdzie się w kadrze na wtorkowy mecz.

W obecnym sezonie Choupo-Moting rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając 17 bramek.

