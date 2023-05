Istnieje szansa, że Rafael Leao wróci do pełnej sprawności przed rewanżowym meczem półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Gwiazdor Milanu na skutek lekkiego urazu opuścił pierwsze spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao wznowił treningi z zespołem

Niewykluczone, że Portugalczyk znajdzie się w kadrze Milanu na rewanż w Lidze Mistrzów

Inter Mediolan wygrał pierwsze spotkanie 2-0 i jest bliski awansu do finału

Portugalczyk zdąży z czasem?

W pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów Milan był bezsilny. Inter Mediolan szybko wyszedł na dwubramkowe prowadzenie, a potem miał jeszcze wiele okazji, aby powiększyć swój dorobek. Ostatecznie wynik 2-0 utrzymał się do ostatniego gwizdka, w związku z czym to Nerrazzuri są zdecydowanie bliżsi awansu do finału Ligi Mistrzów.

Dla Rossonerich największą nadzieją wydaje się być możliwy powrót do gry Rafaela Leao. Jego absencja w pierwszym starciu sprawiła, że ekipa Stefano Piolego nie stworzyła w ofensywie realnego zagrożenia. Pierwotnie Portugalczyk na skutek delikatnego urazu miał opuścić cały dwumecz.

Sky Sport Italia informuje, że zgodnie z założeniami trenera Leao brał udział w ostatnim treningu swojego zespołu. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że będzie dostępny na wtorkowy rewanż w Lidze Mistrzów. Nawet, jeśli nie będzie w stanie zagrać od pierwszej minuty, powinien pojawić się na ławce rezerwowych.

