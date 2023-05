IMAGO / Nderim Kaceli Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot ciągle znajduje się na radarze Manchesteru United

Umowa środkowego pomocnika z Juventusem wygasa 30 czerwca 2023 roku

Czerwone Diabły chcą wykorzystać sytuację kontraktową Francuza

Man United przekona Rabiota do przenosin na Old Trafford?

Jak poinformował francuski dziennik “L’Equipe”, Manchester United podobno może zintensyfikować swoje starania o pomocnika Juventusu Adriena Rabiota podczas letniego okna transferowego.

Środkowy pomocnik wciąż nie przedłużył kontraktu ze Starą Damą, a obecna umowa pomiędzy stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku. To oznacza, że 28-latek może być do wzięcia za darmo, co jest nie lada okazją na rynku transferowym.

Z tej możliwości chciałyby skorzystać Czerwone Diabły, które planują wzmocnienie środka pola. Adrien Rabiot jest łączony także z Manchesterem City czy Newcastle United.