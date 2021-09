Bayern Monachium w środę 29 września podejmie u siebie Dynamo Kijów. Julian Nagelsmann wskazał cele monachijczyków na to spotkanie.

Julian Nagelsmann pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Bayern Monachium – Dynamo Kijów

Niemiecki trener podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat najbliższego rywala

Opiekun mistrza Niemiec wyjawił także cele, które postawił przed swoją drużyną

Nagelsmann dokonał analizy Dynamo Kijów

Osiem wygranych meczów we wszystkich rozgrywkach z rzędu to aktualna seria, którą może pochwalić się Bayern Monachium. Bawarczycy w środowy wieczór zagrają o jej przedłużenie. Rywalem mistrza Niemiec w Lidze Mistrzów będzie Dynamo Kijów. Barw ukraińskiego klubu broni Tomasz Kędziora. Na temat najbliższego przeciwnika monachijczyków wypowiedział się Julian Nagelsmann.

– Moją aspiracją jest zawsze wiedzieć jak najwięcej o przeciwniku. Zawsze chodzi o głębię szczegółów. Kijów jest faworytem w większości meczów w lidze. Mają młody, utalentowany zespół i bardzo ciekawego zawodnika w osobie Viktora Tsygankova. Głównym zadaniem będzie gra wokół zwartego bloku i dobra obrona. Dynamo Kijów często gra głęboko, więc nasza obrona musi grać odważnie i wysoko. Mam zaufanie do mojego zespołu, ale jednocześnie chcę wiedzieć wszystko o naszym przeciwniku – przyznał opiekun Bayernu.

Bawarczycy są postrzegani przez ekspertów piłkarskich jako jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Jakie zdanie na ten temat ma Julian Nagelsmann? – Chodzi o potwierdzenie, że jesteśmy jednym z tych faworytów. Jeśli chcesz zdobyć tytuł, musisz wygrać tyle spotkań, ile się da. Tego właśnie chcemy – powiedział niemiecki trener. Chwilę później sprecyzował on cele Bayernu na najbliższy mecz.

– Chcemy utrzymać się na pierwszym miejscu. Podejście do meczu jest nieco bardziej taktyczne. Chcemy wywierać pressing na rywalu. Ważnym będzie również, aby zapobiegać kontratakom. Jeśli to wszystko wdrożymy w życie, to potwierdzimy swoją rolę faworyta – powiedział Julian Nagelsmann.

