Thomas Tuchel na konferencji przed finałem Ligi Mistrzów wyznał, że N’Golo Kante oraz Edouard Mendy są w pełni zdrowi. Niemiec wypowiedział się też na temat odczuć przed najważniejszym meczem w karierze.

Edouard Mendy i N’Golo Kante są gotowi na finał Ligi Mistrzów

Thomas Tuchel pokłada pełnię zaufania w swoim zespole

Niemiec wyznał, że wybrał już ewentualnych strzelców rzutów karnych

Tuchel: Kante i Mendy są zdrowi, oby tak zostało

Thomas Tuchel podzielił się z dziennikarzami dobrymi wieściami z piątkowego treningu Chelsea.

– Nikt nie jest obecnie kontuzjowany. To najlepsze wieści w historii! Mam nadzieję, że tak pozostanie do następnego treningu – skomentował Niemiec. N’Golo Kante nabawił się kontuzji uda w meczu z Leicester, zaś Edouard Mendy uniknął poważnego urazu po tym, jak zderzył się ze słupkiem w niedzielnym starciu z Aston Villą.

“Czuję bijącą od zawodników pewność siebie”

Następnie szkoleniowiec The Blues opisał nastroje panujące w drużynie przed pierwszym finałem Ligi Mistrzów od 2012 roku, kiedy to Chelsea sięgnęła po trofeum.

– Powiedziałbym, że mam pełne zaufanie do wszystkich. W sporcie wszystko sprowadza się do głodu i tego, jak bardzo pragniesz sukcesu. Czuję, że jesteśmy w pełni skoncentrowani i bardzo zdyscyplinowani. Podejdziemy do finału ze szczerą pewnością siebie, co jest bardzo dobre przed tak ważnym meczem. Dziś [w piątek – przyp. PP] czeka nas ostatni trening, by dopracować szczegóły, ale też dać się piłkarzom zapoznać ze stadionem. Przed nami wielki mecz – powiedział Thomas Tuchel.

Tuchel wybrał już strzelców rzutów karnych

Niemiec przyznał też, że zadecydował już, kto będzie wykonywał rzuty karne, jeżeli dojdzie do serii jedenastek.

– Zawsze trenujemy rzuty karne, gdy wiemy, że dany mecz może skończyć się w ten sposób. Czy możemy jednak na treningu udać presję, wysiłek i oddać to, jak będzie to wyglądało jutro? Nie – skomentował ten fakt szkoleniowiec The Blues.

